Monschau – Wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) mitteilte, konnte nun auch der Riss von drei Schafen am 29. April auf einer Wiese zwischen Mützenich und Imgenbroich über das Ergebnis einer DNA-Analyse einem Wolf zugeordnet werden.

Allerdings stehe bislang noch die Individualisierung der Genprobe aus. Bereits am Dienstag war bekanntgeworden, dass die am 12. April bei einem Riss in Mützenich gesicherten Spuren eindeutig einem männlichen Tier zugeordnet werden konnten. Ein weiterer Vorfall, bei dem in Mützenich ein Schaf getötet wurde, wird derzeit noch beim Senckenberg-Institut in Gelnhauses bearbeitet.

