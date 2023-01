Nettersheim – Nach Feiern ist nach dem anstrengenden Jahr längst nicht jedem zumute. Dies, so Bürgermeister Norbert Crump, haben die Nettersheimer bei der Planung für den Jahrestag der Flutkatastrophe berücksichtigt. Doch die Gemeinschaft und der Zusammenhalt haben Nettersheim ausgezeichnet – das gelte es, nicht aus den Augen zu verlieren.

Am Jahrestag der Flut, Donnerstag, 14. Juli, 19 Uhr, wird in der Klosterkapelle ein besinnliches Konzert unter der Beteiligung von Pater Wieslaw Kaczor mit ruhiger Musik, Texten und Gebeten stattfinden. Dabei wird der Verstorbenen und Betroffenen gedacht. Eintrittskarten können bei der Gemeindeverwaltung unter Tel. 02486/78931 reserviert werden. Der Eintrittspreis von zehn Euro wird vollständig als Spende für die Betroffenen verwendet.

Auf das Konzert folgt ein Fest

„Nettersheim lädt ein“ heißt es am Sonntag, 17. Juli, ab 11.30 Uhr, wenn unter dem Motto „Erinnern – Erleben – Gestalten“ im Ortskern ein vielfältiges Angebot auf die Besucher wartet. Vor allem stehen die Gewerbetreibenden im Fokus, erklärte Crump. Vom Kloster bis zur Steinfelder Straße gebe es einen Tag der offenen Tür. Aber auch musikalische und kulturelle Auftritte, kulinarische Angebote und Kinderanimation gibt es.

Organisiert hat dies ein Team, das sich in Zuge des Dorfmarketingprozesses gefunden hat. Mit dabei sind Bettina Bauerfeind, Heidrun Grote, Jasmin Khalil und Anne Obertreis. Verstärkt werden sie von den Gemeindemitarbeitern Lea Blindert, Andrea Pulcher und Uschi Mießeler.

Betroffene zeigt Fotos von der Flut

Eröffnet wird die Veranstaltung um 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße 24, in der eine Fotodokumentation gezeigt wird. Anne Obertreis, Betroffene der Flut, hat rund 100 Fotos ausgewählt und präsentiert sie in ihrem Haus, das noch nicht renoviert werden konnte. Mit einem Kulturcafé mit Bühne präsentiert die Buchhandlung Backhaus ihren neuen Standort am Bahnübergang. Sie habe nach der Flut schon wegziehen wollen, so Obertreis, die 2013 nach Nettersheim gezogen ist. Doch die Unterstützung der anderen Leute habe sie zum Bleiben veranlasst. „Dieser Zusammenhalt ist so stark, Nettersheim ist Heimat geworden“, sagte sie. „Die Gemeinschaft im Ort finde ich toll“, sagte auch Samil Khalil.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wiederaufbau in Nettersheim Anzeige Förderbescheid über 31 Millionen Euro wurde bewilligt von Stephan Everling

Neue Unterkunft in Marmagen Anzeige Ukrainische Geflüchtete sollen ab Mitte Juli einziehen von Thorsten Wirtz

Ideen für den Ort Anzeige In Nettersheim fehlen seit der Flut Treffpunkte von Stephan Everling

Wer noch mit einem Stand oder Beitrag an dem Fest teilnehmen will, kann sich unter Tel. 02486/ 78931 melden.