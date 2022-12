Nettersheim-Zingsheim – Zufriedene Gesichter waren bei den Organisatoren des Oldtimertreffens in Zingsheim zu sehen. Die Parkplätze waren voll, der Zuspruch nach der bislang letzten Veranstaltung vor drei Jahren wieder angestiegen und auch die Besucheranzahl konnte sich sehen lassen.



„Wir hatten rund 150 Autos hier“, freute sich Christiane Bachhuber, die mit der Dorfgemeinschaft das Treffen organisiert hatte. Weil für die Fahrzeugbesitzer keine Anmeldung notwendig war, war bis zum Morgen unklar, wie groß der Zuspruch sein würde.

Zum Abschluss ihrer Tour durch Deutschland gaben die Big Band-Musiker des Ausbildungsmusikkorps ein Konzert in Zingsheim. Copyright: Stephan Everling

Doch bereits um 8 Uhr, zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung seien die ersten Parkplätze belegt gewesen. „Unser Konzept ist bei den Fahrzeugbesitzern sehr beliebt“, sagte Bachhuber. Standgebühren gebe es nicht. Die Leute könnten kommen, wann sie wollten, so lange dableiben, wie sie es möchten und wieder fahren, wenn sie wollten.



Highlight in der Turnhalle

Junge Bundeswehr-Musiker

Als Highlight des Oldtimertreffens hatte die Dorfgemeinschaft die Big Band des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Michael Gilcher eingeladen. Sie zeigte ihr Können in der Zingsheimer Turnhalle. „Wir treten in der klassischen Big Band-Besetzung mit 21 Musikern an“, sagte Gilcher. (sev)

Streifzug durch die Big-Band-Musik

Das Konzert sei der Abschluss einer kleinen Tour, die das Orchester durch die Bundesrepublik geführt habe. 140 Schüler habe das Ausbildungskorps, das seinen Sitz in Hilden habe und den musikalischen Nachwuchs für alle 14 Orchester der Bundeswehr ausbildet. Ihre musikalische Ausbildung erhalten die Jungsoldaten an der Schumann-Hochschule in Düsseldorf.

Die Musiker boten in Zingsheim einen Streifzug durch die Stilrichtungen der Big-Band-Musik – von Swing bis zu Funk und Rock. Zu hören waren auch Klassiker wie „Chattanooga Choo Choo“, „Cantaloupe Island“ oder „Sir Duke“. Da das Konzert zudem als Hommage an den früh verstorbenen Jazzsänger Roger Cicero gedacht war, wurde das Ensemble von dem Sänger Philipp Godart aus Köln verstärkt. (sev)

„Wir hatten hier den ganzen Tag ein Kommen und gehen“, beschrieb sie die Stimmung. „Wir hatten aus unserer Kontaktliste mehr als 200 Fahrzeugbesitzer eingeladen, von denen hatten sich 80 angemeldet“, berichtete Bachhuber. Alle anderen seien spontan dazu gekommen.



Ingenieur gab Gästen in Zingsheim wertvolle Tipps



Ein regelmäßiger Gast auf den Zingsheimer Oldtimertreffen ist Ingenieur Norbert Schruff, der drei Kfz-Prüfstellen in Zingsheim, Blankenheim und Bad Münstereifel betreibt. Dort bietet er auch die Begutachtung historischer Fahrzeuge an.



„Viele fragen nach dem Wert oder Zustand ihres Fahrzeugs oder was als erstes repariert werden muss“, berichtete er. Als Anschauungsobjekt hatte einen alten Golf dabei, der sein erstes Auto gewesen war.



Das könnte Sie auch interessieren:

Oldtimer Anzeige Opel-Museum mit 250 Autos entsteht in Schleiden-Vogelsang von Stephan Everling

„War (What is it good for?)“ Anzeige Nettersheimer Gastronom produziert Anti-Kriegs-Song von Stephan Everling

Öffentliche Telefone Anzeige Nach den gelben Zellen werden auch die Nachfolger abgeschafft von Thorsten Wirtz

Gut sei es, wenn die Kunden schon vor dem Kauf kämen, um sich zu informieren, denn oft gebe es traurige Gesichter, wenn sie feststellen müssten, dass sie einen „Blender“ erworben hätten. „Bei dem augenblicklichen Hype werden viele Fahrzeuge verkauft, die nicht einmal die Hälfte wert sind“, warnte er.