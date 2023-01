Weilerswist – Egal ob Abschlussfahrt, Schulaustausch oder Kita-Projekt – hier erfahren Sie alle Neuigkeiten aus Schulen und Kitas der Gemeinde Weilerswist. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Weilerswist

15 Jugendliche reisten in die Partnerstadt

Endlich hat es wieder geklappt: Nach mehreren Jahren Unterbrechung wegen Corona besuchte eine Delegation aus Weilerswist das Mittelmeer-Städtchen Carqueiranne. Mit dabei 15 Jugendliche, die sich darauf freuten, ihre französischen Freundinnen und Freunde wiederzusehen, die zuletzt im Juli in Weilerswist waren. Durch großzügige Unterstützung des Deutsch-Französichen Jugendwerks (DFJW) konnten die Schülerinnen und Schüler zu einem geringen Kostenbeitrag an der Reise teilnehmen.

Der Partnerorganisation in Carqueiranne war es gelungen, alle in privaten Familien unterzubringen, um so das gegenseitige Kennenlernen zu intensivieren und Sprachbarrieren abzubauen. Ein abwechslungsreiches, prall gefülltes Programm sorgte bei den Jugendlichen für Kurzweil.



15 Jugendliche aus Weilerswist besuchten ihre französischen Freundinnen und Freunde aus Carqueiranne. Copyright: privat/Bernd Folkmann

So gab es Ausflüge nach Toulon, Cassis und Marseille, einen Strandbesuch mit Surfkurs, eine Mountainbike-Tour, ein Tischtennisturnier und einiges mehr. Auch waren die Jugendlichen eingeladen, einen Tag am Collège Carqueiranne zu verbringen, der lokalen Gesamtschule. Dort nahmen sie am Unterricht ihrer französischen Freunde teil. Den Abschluss der Fahrt bildete ein festlicher Deutsch-Französischer Abend.



Beim Abschied rollten dann beim manch einem ein paar Tränen angesichts der langen Zeit bis zum nächsten Wiedersehen.

Grundschule Lommersum

Theater, das stark macht

Im zweijährigen Abstand führen die Grundschulen Wichterich, Sinzenich, Lommersum, Wißkirchen und Kuchenheim im Rahmen ihrer Schutzkonzepte die Theaterstücke „Die große Nein-Tonne“ und „Mein Körper gehört mir“ auf, um die Schülerinnen und Schüler zu stärken und vor Missbrauch und Gewalt zu schützen.

"Wir können die Welt nicht verändern, aber wir können unseren Kindern helfen, stark zu werden und sich in der Welt besser zurechtzufinden." So lautet das Motto des Präventionsprojekts. Dieses dient der Stärkung des Selbstbewusstseins, der Sensibilisierung für persönliche Grenzen und der Ermutigung, sich gegebenenfalls Hilfe zu holen. Die Kinder lernen praktische Strategien, was zu tun ist, wenn jemand die körperlichen Grenzen überschreitet. Sie bekommen Tipps, wie und bei wem man sich Hilfe bei sexueller Gewalt holen kann.

Die Theaterstücke wurden durchgeführt von der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück. Im Unterricht wurden diese vor- und nachbereitet. Insgesamt haben aus den fünf beteiligten Schulen über 750 Schülerinnen und Schüler die Theaterstücke gesehen. Auch in diesem Jahr wurde das Projekt durch die jeweiligen Präsentationsaufführungen für die Elternschaft ergänzt. Hier bot sich die Gelegenheit, die Theaterstücke anzusehen.

Anschließend standen die Schauspieler, Schulsozialarbeiter und Schulleitungen den Eltern für Fragen und Informationen zur Verfügung. Erfreulich ist, dass die Kosten für diese Veranstaltungen von über 9000 Euro komplett durch den Verein „Menschen gegen Kindesmissbrauch“ finanziert werden.

Rotkreuz-Kita Spatzennest

Matschkekse mit Kieselsteinrosinen

Zwei Monate haben die „Spatzen“ gebaut und geschraubt. Nun ist sie endlich fertig, ihre erste eigene Matschküche. Hier werden ab sofort die „leckersten Gerichte“ zubereitet – vornehmlich aus Wasser, Sand und Blättern. Gleichzeitig matschen, spielen und lernen – das können die Kinder der Rotkreuz-Kita Spatzennest nun in ihrer neuen Matschküche samt Baggerbereich.



Mit Wasser und Matsch zu spielen, das bereite den Kindern große Freude und stärke zudem das Immunsystem, heißt es in einer Mitteilung der Kita. Deshalb sei man auf die Idee gekommen, im Außenbereich des Kindergartens aus Holzschränken, Mutterboden und mehreren Holzstämmen eine Matschküche zu bauen – eine kleine Oase, in der die Kinder nach Lust und Laune „kochen“, „backen“ und spielen können.



Zwar hatten sich alle auf die ersten Sandkuchen aus der Matschküche gefreut, aber am Ende waren die Kinder dann doch froh, dass es „echtes“ Eis zu essen gab. Copyright: DRK/Agentur ProfiPress

„Für uns ist es immer wieder lustig, den Rollenspielen zuzusehen. Wir möchten uns auch bei allen Eltern bedanken, die uns diverse Küchenutensilien gespendet haben, und bei Förster Marc Mertens, der uns die Baumstämme zur Verfügung gestellt hat“, so Kita-Leiterin Conny Valerius am Rande der Kücheneinweihung.



In der Matschküche gibt es nun alles, was man auch in einer echten Küche braucht: einen Herd, auf dem gekocht und gebrutzelt wird und natürlich eine Spüle, denn nach dem leckeren Mahl muss alles wieder gesäubert werden. Neugierig halfen viele Kinder mit, die Küche mit kleinen Töpfen und Bechern, Sieben, Suppenkellen, Schaufeln und mehr zu bestücken.



Sandkuchen, Matschkekse mit Kieselsteinrosinen oder Salat aus Baumfrüchten – der Fantasie sind in der Spielküche keine Grenzen gesetzt. Zwar freuten sich bei der Einweihung der Matschküche alle auf die ersten Sandkuchen, aber es gab auch etwas „Richtiges“ zu Essen: Der Eiswagen schaute vorbei und gemeinsam schleckten die Kinder doch lieber ein „echtes“ Eis.