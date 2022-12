„Gemünder“ für den guten Zweck Frisches Bier wird wieder abgefüllt

Schleiden-Gemünd – Bier trinken und dabei den Flutopfern helfen – das war eine Idee, die von den Eifelern begeistert aufgenommen wurde. Bereits ab 8 Uhr morgens standen am Samstag die ersten Anwärter auf die gegen eine Spende abzugebenden Getränke vor der Gemünder Brauerei, obwohl diese erst um 9 Uhr hatte öffnen wollen.

Verschenken oder wegschütten, das waren die Optionen gewesen, die sich Johannes Schweizer, Geschäftsführer der Gemünder Brauerei, gestellt hatten. Denn verkaufen konnte er die vielen von der Flutkatastrophe betroffenen Flaschen nicht mehr.

Die Bierkästen zeigen noch deutliche Spuren der Flut. Copyright: Everling

Dreckige Deckel, abgelöste Etiketten, „das ist nur noch Havarieware“, so Schweizer. Alle Flaschen und Getränkekisten, die in den unteren Regalen des Lagers im Wasser gestanden hatten, waren zwar gesäubert worden, aber nicht mehr verkäuflich. Doch diese weggeben und das sogar für einen Spendenbeitrag für die so hart getroffenen Schleidener Gewerbetreibenden, das sollte möglich sein. Und so hatte Schweizer innerhalb weniger Tage in Absprache mit Bianka Renn von der Stadt Schleiden die Aktion organisiert. 1500 Bier- und 2500 Kisten mit alkoholfreien Getränken waren abzugeben.

Extra aus Aachen ist Marco Gölden gekommen. Copyright: Everling

Der Erfolg war überwältigend. Lange Schlangen bildeten sich, zeitweise stauten sich die Autos von der Brauerei in Mauel bis nach Kall, sodass die Polizei den Verkehr regeln musste. Und wer nicht früh aufgestanden war, hatte das Nachsehen: Bereits um 10 Uhr waren nur noch 250 Kisten Bier zu haben.

„Das ist eine super Aktion“

Alle Mitarbeiter der Brauerei waren vor Ort, um mit anzupacken und die gewünschten Kästen an die willigen Spender zu bringen. Unterstützt wurden sie unter anderem auch von Mitgliedern des Schützenvereins aus Korschenbroich. „Wir waren bereits am letzten Wochenende in Gemünd und sind heute wieder mit 33 Leuten in der Stadt, um zu helfen“, sagte einer der Schützen. An sieben verschiedenen Baustellen seien sie aktiv, um den Gemündern bei der Beseitigung der Schäden zu helfen.

Bei vielen standen die Getränke nicht an erster Stelle der Prioritätenliste. „Wir sind hier, um Gutes zu tun“, sagte ein Mann aus Mechernich. Mit ihrer Spende würden sie versuchen, das Elend ein wenig zu mildern. Aber ja, fügte seine Frau hinzu, das Bier würde ja auch gut schmecken.

„Das ist eine super Aktion“, sagte Marco Gölden. Aus seinem aktuellen Wohnort in Aachen war der gebürtige Golbacher zur Gemünder Brauerei gekommen. „Ich bin bereits in den letzten Wochen hier gewesen, um zu helfen“, sagte er. Das sei heute nicht anders. „Jetzt gehe ich mit Freunden in Gemünd einen Keller ausstemmen, und hinterher trinken wir alle zusammen ein leckeres Bier“, kündigte der Aachener an.