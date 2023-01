Schleiden – Nach der Webseite „Schleiden bringt’s“ hat das städtische Team Wirtschaft und Tourismus nun eine weitere Initiative aus der Taufe gehoben, um lokale Unternehmen während der Krise zu unterstützen. Auf der Internetseite von „Schleiden bringt’s“ findet sich eine Übersicht, welche lokalen gastronomischen Betriebe, Einzelhändler oder Apotheken in Zeiten von Corona einen Lieferservice anbieten.

Bürger können Lieblingsläden unterstützen

Laut einer Mitteilung der Bürgerstiftung Schleiden können Kunden mit der neuen Aktion #gutscheinehelfen ihren Lieblingsläden ab sofort zusätzlich unter die Arme greifen. Denn auch die Unternehmen im Stadtgebiet Schleiden sind seit Mitte März einer Ausnahmesituation ausgesetzt. Die Schutzmaßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hatten bekanntermaßen Betriebsschließungen, Kurzarbeit, Entlassungen sowie erhebliche Einbußen beim Umsatz zur Folge. Dort setzt das Konzept von #gutscheinehelfen an: 24 Anbieter aus dem Schleidener Stadtgebiet sind derzeit schon auf der Plattform vertreten. Von Bekleidungsgeschäften über Metzgerei, Gärtnerei, Friseur bis zu gastronomischen Betrieben machen Unternehmer quer durch die Branchen bei der Aktion mit.

Die Funktionsweise des Internetportals ist simpel und schnell erklärt: Um einen Gutschein zu erstellen, werden ein Betrieb sowie ein Betrag zwischen 10 und 250 Euro ausgewählt und mit einem persönlichen Gruß an dem Empfänger versehen. Bezahlt wird bargeldlos per Paypal oder Kreditkarte. Danach kann der Gutschein per E-Mail direkt verschickt oder ausgedruckt und dem Beschenkten persönlich überreicht werden.

Das Portal steht Schleidener Unternehmen kostenlos zur Verfügung. Besonders für Handel, Hotellerie und Gastronomie hätten die Schutzmaßnahmen weitreichende Konsequenzen, wird Teamleiterin Bianka Renn in der Meldung zitiert. Die Vielfalt und Qualität dieser Betriebe seien einerseits stadtbildprägend, andererseits Basis für die weitere Entwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor der Stadt. Der Kauf der Gutscheine soll den Beschenkten nicht nur eine Freude machen, sondern auch die lokale Wirtschaft unterstützen.

Geld kommt direkt an

Das Stichwort #gutscheinehelfen“ sei jedoch nicht nur der Wahlspruch des Portals – die Hilfe soll auch direkt bei den Unternehmen ankommen. Über die Webseite gekaufte Gutscheine werden den Betrieben sofort gutgeschrieben anstatt wie üblich erst bei der Einlösung. Jeder kleine Betrag geht somit unmittelbar auf das Konto der ansässigen Betriebe.

Interessierte Unternehmen erhalten weitere Informationen zur Teilnahme beim Team Wirtschaft und Tourismus der Stadt. Kunden können die Gutscheine auf der speziell eingerichteten Webseite kaufen. (hab)

www.stadtgutschein-schleiden.de