Auf ein überwältigendes Publikumsinteresse stieß am Freitagabend die Präsentation des Buches „125 Jahre »Königssee der Nordeifel«. Urfttalsperre 1901-2026“ in der Stadtbibliothek Schleiden. Rund 80 Besucher drängten sich im obersten Geschoss des Schleidener Schulgebäudes, um die Vorstellung des Bandes durch die beiden Autoren Franz-Albert Heinen und Bernd Pütz zu verfolgen.

Archivfund als Glücksfall für die Autoren

Denn denen war ein Coup gelungen, der wohl der Traum eines jeden Regionalhistorikers ist. Im Archiv des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) stieß Pütz auf den wahrscheinlich kompletten Aktenbestand des einst im WVER aufgegangenen Betreibers der Urfttalsperre, der Rurtalsperrengesellschaft. Drei Jahre dauerte die akribische Aufarbeitung des Fundes von der Entdeckung der Unterlagen bis zur Drucklegung des Buches. Entstanden ist dabei ein unterhaltsamer Band, der zum Gucken, Schmökern und Entdecken einlädt und viele Überraschungen bereithält.

Urftsee als „Terra incognita“

Denn, wie Heinen in seiner Rede betonte, ist der Urftsee praktisch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs „Terra incognita“. Ab 1946 wurden die ihn umgebenden Flächen erst britischer, dann belgischer Truppenübungsplatz. 2004 wurde der Nationalpark Eifel gegründet, noch bevor Ende 2005 die militärische Nutzung aufgegeben wurde. So verschwand der Urftsee samt umliegender Landschaft praktisch aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Und damit erstarb auch der Touristenrummel, der sich bis zum Zweiten Weltkrieg dort entwickelt hatte.

Hochwasserschutz und Stromerzeugung als Baugrund

Den Anstoß zum Bau der Urfttalsperre gab ursprünglich die Natur. Denn im 19. Jahrhundert suchten immer wieder Überschwemmungen der Rur die Orte nördlich der Eifel heim, die nicht nur erhebliche Schäden verursachten, sondern teilweise auch Menschenleben forderten. So erhielt Otto Intze, der damals als führend im Bau von Talsperren galt, von der Provinzialregierung den Auftrag, ein Konzept für den Hochwasserschutz zu erstellen. Intze war schnell klar, dass der Bau eines Sperrbauwerks nur im Mittelgebirge erfolgen konnte. Als erfolgversprechend befand er die Stauung eines Nebenflusses der Rur, der Urft.

Doch der Clou, den Intze ausarbeitete, war die Kopplung aus Hochwasserschutz und Stromerzeugung, die durch einen gerade drei Kilometer breiten Bergrücken möglich war, der zwei Täler mit 130 Meter Höhenunterschied trennte. Bis heute wird durch die zwei mehr als mannshohen Rohre des Kermeterstollens Wasser zum Jugendstilkraftwerk bei Heimbach geleitet, das immer noch regelmäßig Strom erzeugt. Durch dessen Verkauf sollten die bereits damals immensen Investitionen von rund zehn Millionen Mark in den Bau der Talsperre und deren Betrieb finanziert werden.

Wasserverband begleitet die Buchvorstellung

Mitte dieses Jahres hatte der WVER im Jugendstilkraftwerk den 125. Jahrestag der Grundsteinlegung der Talsperre gefeiert. Am Freitagabend war Stefan Ruchay, ständiger Vertreter des WVER-Vorstands Dr. Joachim Reichert, für den Wasserverband gekommen, um die Veröffentlichung des Buches zu begleiten. Mitgebracht hatte er Nelly Laas, die das Archiv des WVER betreut und die Quellenforschung der Autoren maßgeblich unterstützt hatte.

„Es ist wichtig, dass wir uns da nicht nur auf die technischen Erfolge und die wirtschaftlichen Entwicklungen beschränken, wenn man das Ganze betrachtet“, sagte er. Auch die politischen Verhältnisse und die menschlichen Schicksale müssten berücksichtigt werden. Die Urfttalsperre sei wesentlich für die Entwicklung der Region gewesen. Sie habe die Wasserkraft und die touristische Nutzung ermöglicht. Dass nach der Nutzung des Truppenübungsplatzes Vogelsang durch die belgischen Truppen am Ende die Entstehung des Nationalparks stand, sei ein Meilenstein.

Volles Haus in der Bibliothek. Copyright: Stephan Everling

Mit der Bahn zur Großbaustelle

Viele erstaunliche Geschichten konnten die Autoren aus dem umfangreichen Quellenmaterial herausarbeiten. Ob es die Baubahn ist, die ab 1899 von der Gemünder Müsgesauel über die Neustraße bis zur Großbaustelle Staumauer führte, sogar Besucher mit einem Personenzug auf die Baustelle zu damals Europas größter Talsperre brachte, die Berufsfischerei am See oder die Widrigkeiten des Fährverkehrs, der durch mehrere Beschwerdebriefe an die Betreiber dokumentiert ist – minutiös und detailreich arbeiteten sie die Fakten aus. Auch der Umstand, dass der Fähranleger Lorbachtal mangels eines Netzanschlusses unbeleuchtet war, wirkt kurios bei einem Millionenprojekt, mit dem die Eifel elektrifiziert werden sollte.

Wassersport und Tourismus am Urftsee

Wer erinnert sich heute noch an den Gemünder Verein „Wassersportverband Urftsee“? Rund ein Dutzend Wassersportvereine war letztlich am Urftsee aktiv, inklusive Clubhäusern, Campingplätzen und sogar Wochenendhäusern, nachdem Mitte der 1920er-Jahre die Wassersportler aus dem Rheinland den Urftsee entdeckt hatten. Drei Gasthäuser konnten von den Besuchern leben. Ein regelmäßiger Fährverkehr sicherte die Überquerung des Stausees, und ab 1905 gab es eine Personenschifffahrt auf dem Gewässer. Das Aufkommen an Segel-, Falt- und Ruderbooten wurde in den 1930er-Jahren so groß, dass auch Kollisionen mit dem Personenverkehr dokumentiert sind.

Brückenplanung und Einspruch aus Vogelsang

Doch gerade der Fährverkehr, mit dem die durch die Talsperre unterbrochene direkte Verbindung von Wollseifen nach Heimbach wiederhergestellt werden sollte, wies durch den stark schwankenden Pegel des Sees große Mängel auf. Und so wurde ab 1933 die Planung einer Brücke am Lorbachtal in Gang gesetzt, genau dort, wo heute die Victor-Neels-Brücke über den See führt. Doch damals grätschte kurz vor Baubeginn 1935 die Leitung von Vogelsang in den Vorgang, da sie den Lehrbetrieb des NS-Nachwuchses gefährdet sah.

Die Talsperre im Zweiten Weltkrieg

Spannend ist auch die Geschichte der Talsperre im Zweiten Weltkrieg, als die Druckrohre zum Wasserkraftwerk von deutschen Soldaten gesprengt wurden, um durch die entstehende Flutwelle den Vormarsch der amerikanischen Truppen aufzuhalten.

Verkaufsstart und Bezugsquellen des Buches

Von der Planung im 19. Jahrhundert bis zur Flut und den Überlegungen zu einer Platiß-Talsperre spannt sich der Bogen des reich bebilderten Buches. Beim Verkaufsstart, der von dem Duo „Typ:ich“ mit Kai Gehlen und Rolf Krüger musikalisch begleitet wurde, ging bereits ein Teil der ersten Auflage von 1500 Exemplaren des von Kerstin Wielspütz gestalteten und der Bürgerstiftung Schleiden verlegten Buches über die Theke. Erworben werden kann das Buch dort sowie im Rathaus Schleiden, in der Tourist-Information Gemünd und im Café Kupp in Dreiborn zum Preis von 19,50 Euro.