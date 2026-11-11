„Nie wieder ist jetzt“Schülerinnen und Schüler erinnern an Juden aus Euskirchen, die ermordet wurden

Die Namen der an dem Kurzfilm beteiligten Personen liefen bereits über die Leinwand, und dennoch dauerte es einige Augenblicke, bis das Publikum den sprichwörtlichen Kloß im Hals hinunterschlucken und applaudieren konnte. Zu bewegend waren die gesehenen Bilder, die sich mit Einzelschicksalen in Euskirchen ermordeter Juden während der NS-Zeit beschäftigt hatten. Nachgestellte Szenen von Hass und Anfeindungen bis hin zur anschließenden Deportation führten noch einmal auf erschreckende Art vor Augen, welch unmenschlichen Gräueltaten Menschen auch in Euskirchen ausgesetzt waren.

Schulprojekte zum Jahrestag der Pogromnacht

Anlässlich des Jahrestages der Pogromnacht am 9. November 1938 hatten Schülerinnen und Schüler aller weiterführenden Schulen der Kreisstadt Projekte vorbereitet, die sie während einer Gedenkveranstaltung am Dienstag präsentierten. Dabei sorgten die Ergebnisse immer wieder für bestürzte Reaktionen unter den anwesenden Gästen.

Die Menschen im Fokus des Gedenkens

In den vergangenen beiden Jahren hatten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst mit der Frage auseinandergesetzt, warum die Allgemeinheit gedenkt, und im Anschluss, warum jeder persönlich gedenken sollte. Diesmal sollten die Menschen im Fokus stehen, denen dieses Gedenken gilt. „Wenn wir von Judenfeindlichkeit sprechen, dann können wir nicht nur über die Vergangenheit sprechen“, betonte Volkmar Schocke, Schulleiter des Emil-Fischer-Gymnasiums. „In Deutschland ist das Thema so aktuell, und zwar in einem Ausmaß, das ich selbst, als ich in eurem Alter war, nicht für möglich gehalten hätte.“ Dass Menschen sich auch heute wieder nicht mehr frei bekennen könnten, lasse ihn fassungslos und häufig auch wortlos zurück.

Bürgermeister warnt vor einfachen Lösungen

Die Zahl der Stelen ist gewachsen. Copyright: Cedric Arndt

Gedenken allein reiche nicht, betonte Euskirchens Bürgermeister Sacha Reichelt, denn es gehe auch darum, in unserer heutigen Gesellschaft Lehren zu ziehen. „Unser Staat ist bei Weitem nicht perfekt. Es wird immer Baustellen geben, selbst wenn der Staat alles richtig machen würde.“ Dass diese Baustellen dringend angegangen werden müssten, sei keine Frage. „Aber wer nur noch Untergang sieht, sieht nicht mehr, was wir zu verlieren haben.“ Den Wunsch, in Ruhe und Frieden zu leben, teile eine überwältigende Mehrheit der Menschen, dennoch gelänge es populistischen Kräften immer wieder, mit Schuldzuweisungen auf bestimmte Personengruppen vermeintlich einfache Lösungen zu bieten. „Aber es ist nicht die Wahrheit. Denn es würdigt den Menschen zum Objekt herab und negiert seinen Willen und seine Eigenverantwortung.“

Respekt und Verantwortung: Appell an Bürgerinnen, Bürger und Politik

Um diesem Muster entgegenzuwirken, sei jeder Einzelne gefragt. „Populismus fängt im Kleinen an, bei uns zu Hause“, so Reichelt. Bei allen Diskussionen sei Respekt Grundlage für jeden Austausch, ohne alles hinnehmen zu müssen. „Wo die Würde von Menschen angegriffen wird, müssen wir das klar benennen.“ Dabei nahm der Bürgermeister auch die Politik in die Pflicht, ein Mandat als Dienst zu verstehen. „Mit Bescheidenheit, mit einem angemessenen Umgang mit Privilegien und mit dem Blick auf das Wohl der ganzen Stadt, statt nur auf das eigene Lager.“ Dazu brauche es nicht nur Standhaftigkeit an der richtigen Stelle, sondern auch Mut zu wirklichen Veränderungen. „Mut, alte Feindschaften in der demokratischen Mitte zu überwinden.“

„Nie wieder ist jetzt“: Die Botschaft der Schülerinnen und Schüler

Wie menschenverachtend der Umgang mit Juden im Dritten Reich war, stellten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Projekten auf schockierende Weise dar und verdeutlichten mit Darstellungen von Einzelschicksalen und Musikbeiträgen wie dem Song „Laut sein“ die Botschaft: „Nie wieder ist jetzt.“