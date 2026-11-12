Im einheitlichen Grau zeigte sich der Himmel über Euskirchen am Mittwoch, dem Elften im Elften, dem vielerorts gefeierten Startschuss der fünften Jahreszeit. Diesem Umstand zum Trotz hatten sich in der Rathausstraße zahlreiche Jecke in farbenfrohen Kostümen versammelt, um zu feiern. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Jeck gegen Rechts“ hatte sich das Organisationsteam dieses Mal für das Motto „Jeck för Minsche wie se sin“ entschieden.

Gemeinsam feiern statt dagegen sein

„Gegen etwas zu sein ist ganz leicht, das sieht man leider viel zu häufig“, erklärte Winfried Kubitza-Simons, Inhaber des Kultur- und Begegnungsortes „Simons Glück“ und Vorstand von Queer Euskirchen. „Darum wollten wir ganz besonders betonen, dass wir mit allen Menschen gemeinsam feiern möchten.“

Lesung und erste Büttenrede von Hannes Kreschel

Bereits am Dienstag wurde die dreitägige Veranstaltung in der Hoffnungskirche mit einer Lesung des Autors Hannes Kreschel aus Sachsen-Anhalt eröffnet, der Auszüge aus seinem Buch „Wutbürger.exe“ präsentierte. Einen Tag später hielt er auf der Wagenbühne in der Rathausstraße seine erste Büttenrede. „An meiner Karnevalsrede muss ich wohl noch ein wenig üben“, gestand er lachend. Die Botschaft, die er auch in seinen auf AfD-Veranstaltungen entstandenen Videos vermitteln möchte, wurde trotzdem deutlich. „Es ist wichtig, zu zeigen was passiert und darüber aufzuklären.“ Als ein Mensch, der im engen familiären Umfeld selbst Erfahrungen mit Personen am rechten Rand des politischen Spektrums gesammelt hat, habe er jedoch gelernt, an diese Aufgabe differenziert heranzugehen. „Ich bin nicht der Meinung, dass alle, die bei einer AfD-Veranstaltung sind, rechtsextrem sind.“ Das Verständnis für viele auch durch Fakten belegte Themen sei jedoch häufig verschoben. Besonders innerhalb der Familie oder im Freundeskreis sei es daher wichtig, Gespräche zu suchen. „Man sollte viel fragen und zuhören, ohne direkt zu verurteilen. Wenn es trotzdem persönlich und beleidigend wird, ist das natürlich scheiße, aber durch offenes Fragen erreicht man häufig mehr.“

Vereine und Parteien zeigen Zusammenhalt

Die „Schirmtunte“ Claus Vinçon. Copyright: Cedric Arndt

Auch Institutionen und Vertreter der SPD, der Grünen und der Linken waren am Mittwoch dabei. „Uns ist es wichtig, viele Organisationen und Vereine einzubeziehen, die sich hier präsentieren und ihre Arbeit vorstellen können“, erklärte Kubitza-Simons. „Das zeigt den Zusammenhalt hier in Euskirchen auch in einer Zeit, in der die Atmosphäre angespannt ist und Hass offener gezeigt wird.“

Sachbeschädigungen und Schmierereien im Vorjahr

Vor der „Jeck gegen Rechts“-Veranstaltung im vergangenen Jahr seien innerhalb von einer Woche drei Sachbeschädigungen an seinem Auto sowie Schmierereien am Schaufenster von „Simons Glück“ verübt worden. Einschüchtern lasse er sich dadurch nicht. „Natürlich kann man anderer Meinung sein als andere, trotzdem möchten wir zeigen, wie wichtig ein respektvoller Umgang miteinander ist.“

Humor, Gesang und Tanz auf der Bühne

Respektvoll gute Laune verbreiteten am Mittwoch mit Humor, Gesang und Tanz Mitglieder des Chores von „Tagespflege und Pflegedienst Zimmer-Hartmann“, die mit „Akkordeon-Ulla“ zu der Melodie von „Alle Vögel sind schon da“ ein Lied des Zusammenhalts präsentierten, bis zur selbsternannten „Schirmtunte“ Claus Vinçon. „Den Begriff Schirmherr fand ich immer schon viel zu steif. Außerdem gibt es sowieso schon zu viele Menschen die sich als Herrenmenschen betrachten“, scherzte der Moderator. „Zum Karneval passt Schirmtunte viel besser. Denn hier zählt nicht, woher du kommst, wen du liebst oder an was du glaubst. Jeck sein bedeutet bunt sein, und der Karneval ist für alle da, außer diejenigen, die Hass sähen. Wer hetzt, hat den Karneval einfach nicht verstanden.“