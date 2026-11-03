Der Seniorenverein „MiA“ hat jüngst bei seiner Hauptversammlung seine Mitglieder über Pläne für die Zukunft informiert. Auch Wahlen standen auf dem Programm – und eine Umbenennung des Vereins.

Vorstandswahlen: Hartmut Behrendt bleibt Vorsitzender

Der bisherige Gründungsvorstand stellte sich den Mitgliedern zur Neuwahl. Wie der Verein berichtet, wurde Hartmut Behrendt als Vorsitzender wiedergewählt. Für den aus persönlichen Gründen ausscheidenden zweiten Vorsitzenden wurde Ulf Fuchs neu in den Vorstand gewählt. Die bisherige Schatzmeisterin Stephanie Behrendt übernimmt das Amt der Schriftführerin. Das Plenum votierte für Helga Radermacher als neue Schatzmeisterin. Beisitzer wurden Iris Heller, Antje Tiews und Klaus-Peter Neuburg.

Namensänderung: Die Abkürzung rückt nach vorn

Der bisherige Vereinsname wurde zur Disposition gestellt und verändert. Der Unterschied ist laut Verein klein, aber entscheidend: aus „Miteinander im Alter – MiA“ wurde „MiA – Miteinander im Alter“. Der Verein werde von seinen Mitgliedern und Kooperationspartnern ohnehin nur mit seiner Abkürzung „MiA“ bezeichnet. Die wurde jetzt auch offiziell in den Vordergrund gerückt. Die Namensänderung sowie weitere kleinere Satzungsänderungen wurden einstimmig beschlossen.

Neue Helfer für die Tourenplanung

Neben neuen Vorstandsmitgliedern gewann „MiA“ auch eine Reihe von Interessierten, die mitarbeiten wollen. So konnten drei Teams für die Tourenplanung zusammengestellt werden, die zukünftige Touren aber nicht nur planen, sondern auch vorbereiten und begleiten werden.

Mittagessen, Kinobesuch und Grillfest geplant

„MiA“ strebt neben Tagestouren und Mehrtagesfahrten auch weitere Aktivitäten wie etwa gemeinsame Mittagessen an, die das Gemeinschaftsgefühl der Senioren stärken sollen. Auch ein gemeinsamer Kinobesuch ist schon fest geplant. Für weitere Anregungen seiner Mitglieder ist der Verein offen. So wurde die Idee eines Grillfestes erörtert und aufgenommen.

„Feste Größe bei Senioren“

„Es hat sich gezeigt, dass MiA bereits in sehr kurzer Zeit eine feste Größe im Bewusstsein der Euskirchener Seniorinnen und Senioren geworden ist, die das Angebot gerne annehmen und auch an der weiteren Gestaltung mitwirken wollen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. (eb)