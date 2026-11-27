Nicht nur für Fitness-Influencer sind Tracking-Apps aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Auch viele Freizeitsportler zählen Schritte und versuchen, sich einen Überblick über ihre erledigten Workouts zu verschaffen.

Ein Unternehmer-Duo aus Euskirchen hat nun in diesem Jahr eine eigene Fitnessplattform herausgebracht, die Anleitungen für Übungen zeigt und den eigenen Leistungsfortschritt dokumentiert. Die Besonderheit: Sie wird für jedes Fitnessstudio individuell personalisiert, und auch die monatlichen Kosten werden vom Studio getragen.

Vom Bankkaufmann zum App-Entwickler

Jan Kairies und Magnus Zavelberg, 23 und 24 Jahre alt, lernten sich im Jahr 2021 während ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann kennen. „Mein Vater hat mir das damals empfohlen. Als Fundament ist so eine Ausbildung zum Bankkaufmann echt gut. Recht schnell habe ich dann danach für mich gemerkt, dass ich etwas anderes machen möchte“, erinnert sich Jan Kairies. Da er nach seiner Ausbildung in der IT der Bank arbeitete, sei das Thema Programmieren für ihn immer spannender geworden.

Als er eines Tages mit einem Kollegen im Fitnessstudio trainierte, hätten sie sich über die örtliche Fitness-App unterhalten. „Ich hatte vorher schon etwas Erfahrung mit solchen Tracking-Apps und war eigentlich nie damit zufrieden, wie diese aufgebaut waren. Es war viel zu kompliziert, und die Sachen, die du wirklich brauchst, sind hinter einer Paywall“, meint der 23-Jährige.

QR-Codes, Trainingsvideos und Trainerdashboard

Also entschied er sich im Jahr 2025 dazu, mit „RepTag“ eine eigene Fitness-App zu entwickeln, die für jedes Fitnessstudio personalisiert werden kann. Die teilnehmenden Studios erhalten QR-Codes, die an den Trainingsmaschinen angebracht werden. Die Mitglieder können diese Codes mit ihrem Handy scannen und erhalten in der App zum einen Trainingsvideos mit der korrekten Übungsausführung sowie die Möglichkeit, gestemmte Gewichte und absolvierte Workouts online zu dokumentieren.

Auch ein Trainerdashboard ist in der App enthalten. Damit können die örtlichen Fitnesstrainer mit der Zustimmung des jeweiligen Nutzers einsehen, welche Übungen durchgeführt wurden, und gegebenenfalls Vorschläge für einen besseren Trainingsplan machen.

Als die Entwicklung der App weit fortgeschritten war, kontaktierte Kairies seinen Freund Magnus Zavelberg. Der 24-Jährige ist in der Kundenberatung einer Bank tätig. „Wir kannten uns, er hatte eine gute Idee und brauchte noch jemanden, der das Ganze mit vermarktet und Gespräche führt“, berichtet Zavelberg.

Herausfordernde Vermarktung im Fitnesssektor

Nachdem sie vor wenigen Monaten mit der RepTag UG ein eigenes Unternehmen gegründet hatten, stellte sich allerdings heraus, dass die Vermarktung im Fitnesssektor herausfordernd ist. Denn anders als bei manchem Konkurrenzangebot trägt bei RepTag das jeweilige Fitnessstudio die monatlichen Kosten. Für aktuell 179,50 Euro pro Monat wird eine Lizenz verkauft, mit der sämtliche Mitglieder des Studios die App nutzen können.

Wie das Euskirchener Unternehmerduo feststellen musste, landeten sie mit ihren Marketingmails bei vielen Fitnessstudios und -ketten aber schlicht im Spamordner. „Wir kriegen keine Rückmeldung. Da kommt wirklich gar nichts. Wir haben angerufen, dann kommt man an jemandem am Schalter, der einem sagt, dass der Chef nicht da ist“, sagt Kairies.

Persönliche Besuche bringen die ersten Studios

Also entschieden sie sich dazu, persönlich bei den Fitnessstudios vorzusprechen. Ihre erste erfolgreiche Akquise war das Rheinbacher „17/7 Performance Gym“, in dem Zavelberg früher selbst trainiert hat.

Die persönliche Verbindung habe in diesem Fall geholfen, sagt er, aber inzwischen gibt es ihre QR-Codes auch noch in zwei weiteren Studios. Heruntergeladen wurde die App seit Juni dieses Jahres von mehr als 350 Trainierenden, und pro Tag gibt es zwischen 20 und 50 aktive Nutzer, die ihren Trainingsfortschritt verfolgen.

Betreiber können eigene Wünsche äußern

Als Vorteil ihres Angebots sehen die beiden Unternehmer die Personalisierbarkeit ihrer Fitnessplattform. Wenn Studiobetreiber eigene Wünsche äußern, lassen sich diese recht schnell programmieren. So gibt es inzwischen etwa einen individuellen Lageplan der teilnehmenden Fitnessstudios, mit dem auch neue Mitglieder schnell ihre Geräte finden, und die Möglichkeit, defekte Geräte direkt in der App zu melden.

Lektionen aus den Anfangsmonaten

Neben den ersten Erfolgen nehmen die beiden Gründer aus Euskirchen aber auch einige Lektionen aus den Anfangsmonaten mit. So hätten sie sich rückblickend gern vorher mit einer Gründungsberatung unterhalten, um beispielsweise Fördergelder zu beantragen, die ihnen nun einige Monate nach der Gründung nicht mehr zustehen. „Uns war das gar nicht bewusst. Wir haben einfach drauflos gegründet, weil wir schon arbeiten wollten“, sagen Kairies und Zavelberg.

Von Vorteil sei für sie allerdings, dass sie mit der Herstellung der physischen QR-Codes, die magnetisch an den Geräten angebracht werden, nur geringe Produktionskosten haben. „Wir sind ein digitales Unternehmen. Das heißt bei uns sind die Kosten überschaubar pro Kunde. Wir haben eigentlich nur Server- und Entwicklungskosten, wenn man mal das Gehalt herausrechnet“, erläutert Kairies. Dementsprechend gehe es in der Zukunft nun darum, möglichst viele weitere Studios von ihrer Idee zu überzeugen.