Der Aktivpark Kall expandiert und eröffnet am Montag an der Gemünder Straße in Schleiden seinen dritten Standort. Rund eine halbe Million Euro haben Henning und sein Bruder Steffen Förster, die mit ihren Eltern Jochen und Silvia den Aktivpark leiten, in das neue Fitnessstudio investiert. Auf 250 Quadratmetern werden moderne Fitnessgeräte für Ausdauer-, Bewegungs- und Krafttraining angeboten.

Vor rund einem Jahr hatte der Aktivpark bereits ein rund 500 Quadratmeter großes Studio in Hellenthal eröffnet. „Wir haben danach von den Nutzern viele positive Rückmeldungen bekommen. Unser Gesundheitsangebot kommt sehr gut an“, erklärte Henning Förster. Zwar habe man auch schon vorher Mitglieder aus Hellenthal gehabt, doch nach der Eröffnung des neuen Studios seien einige neue Nutzer hinzugekommen.

Halle eines Autoteilehandels umgestaltet und modernisiert

Für viele Besucher seien oft die Fahrtzeiten ein Problem. „Es gibt Leute, die nicht mobil sind und nicht viel Zeit haben, um zu ihrem Studio zu fahren“, sagte Steffen Förster. Denen wolle man mit den verschiedenen Standorten entgegenkommen und ihnen den Besuch eines Studios so einfach wie möglich machen. Es gehe auch darum, Beruf und Freizeit besser zu verknüpfen. Auch für Unternehmen, die Gesundheitsangebote machen wollten, sei die Möglichkeit, dass ihre Mitarbeiter an mehreren Orten trainieren können, von Vorteil.

Letzte Arbeiten werden noch durchgeführt. Copyright: Wolfgang Kirfel

Zahlreiche neue Geräte wurden für das Studio in Schleiden angeschafft. Sie kosten bis zu 15.000 Euro pro Stück. Copyright: Wolfgang Kirfel

In Schleiden hat der Aktivpark die Halle eines Autoteilehandels übernommen. „Wir haben die Halle umfassend umgebaut und modernisiert“, berichtete Steffen Förster. Die Elektrik, die Wasserleitung und die Lüftung mussten erneuert und neue Böden verlegt werden.

Neben dem großen Trainingsraum mit den Geräten gibt es auch Umkleiden und Duschen. „Rund eine halbe Million Euro haben wir investiert. Allein ein Gerät kostet bis zu 15.000 Euro“, erklärte Henning Förster. Parkplätze sind auf dem Gelände auch vorhanden.

Geräte stellen sich automatisch auf den Nutzer ein

Vom Trainingsangebot her gebe es kaum Unterschiede zum Standort in Hellenthal, obwohl dieser rund doppelt so groß sei. „Nur die Anzahl der jeweiligen Geräte ist etwas niedriger, die Auswahl ist gleich. Man benötigt heute nicht mehr so viel Fläche wie früher, um ein gutes Angebot zu haben“, sagte Henning Förster. „Es sind die gleichen Geräte und Softwareprogramme wie in Kall oder Hellenthal. Deshalb können unsere Kunden auch problemlos in Schleiden trainieren“, fügt sein Bruder hinzu.

An jeder Station meldet man sich mit seinem Armband an, und das Gerät stellt sich automatisch auf den Nutzer ein. Neben funktionalem und traditionellem Krafttraining können die Besucher auch etwas für die Ausdauer und Beweglichkeit tun.

Ein Trainerteam wird die Kunden in Schleiden betreuen. „Wir haben aktuell rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Fitnessbereich“, so Henning Förster. Mit Blick auf den neuen Standort habe man das Team noch einmal verstärkt. „Zusätzlich haben wir zwei Auszubildende eingestellt.“

„Wir haben jetzt innerhalb eines Jahres sehr viel gemacht. In Hellenthal und Schleiden haben wir neue Standorte eröffnet und in Kall ein neues Paddle-Angebot geschaffen“, sagte Henning Förster. „Wir wollen nicht unbedingt weiter wachsen, es muss sinnvoll sein.“ Es sei aber durchaus möglich, dass in Zukunft vielleicht noch der ein oder andere Standort hinzukomme.