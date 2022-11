Nachbarschaftshilfe statt Fußball Weilerswister Vereine helfen in Corona-Zeiten

Weilerswist – Die erste Mannschaft des SV Metternich schießt nicht nur Tore, sondern sie weiß auch treffsicher, was in diesen Tagen gefordert ist: Solidarität und Nachbarschaftshilfe. Unter dem Motto „Ob Mannschaft oder Dorf – WIR halten zusammen“ bietet die 1. Mannschaft des SV Metternich in den kommenden Tagen und Wochen Hilfe für diejenigen an, die ihren Alltag nicht ohne ein erhöhtes Risiko bestreiten können. Ob Einkaufen oder der Gang in die Apotheke, die Fußballer wollen für Hilfesuchende da sein.

Da das Angebot der Kicker schon seit einigen Tagen per Mundpropaganda im Dorf verbreitet wurde, können die Spieler schon auf ein paar Einsätze zurückblicken. So erledigten sie etwa den Einkauf für einen 87-jährigen Senior aus Metternich. Der Mann zeigte sich von dem Engagement der Fußballer absolut begeistert: „Die Jungs können nicht nur gut Fußball spielen, sondern auch top einkaufen.“ Er ließ sich auch nicht lumpen und stiftete gleich einen Obolus für die Mannschaftskasse.

So funktioniert das Hilfsangebot

Doch wie funktioniert das Hilfsangebot in der Praxis? Erreichbar ist eine Kontaktperson täglich von 11 bis 16 Uhr unter der Mobiltelefon-Nummer 01 78/3 44 01 99 oder per E-Mail unter svmetternich-hilfe@web.de. „Wir bitten darum, möglichst nur ein Lebensmittelgeschäft als Ziel zu benennen“, so die Organisatoren. Ist der Einkauf getätigt, werde der Auftraggeber zurückgerufen. Da die Lieferung ohne Kontakt ablaufen müsse, werde die Ware an der Eingangstür abgestellt. Der Besteller holt den Einkauf ins Haus und legt das Geld vor die Tür. Sobald die Tür wieder zu ist, werde das Geld für den Einkauf entgegengenommen und der Restbetrag hinterlegt.

Auch in anderen Ortsteilen der Gemeinde Weilerswist haben sich spontan Hilfsgruppen zusammengefunden. Direkte Nachbarschaftshilfe wird in den Ortschaften Müggenhausen, Neukirchen und Schwarzmaar geleistet, berichtet Ortsbürgermeister Erwin Jakobs: „Die Orte sind so klein, dass man sich gut kennt.“ „Die Hilfsbereitschaft unter den Nachbarn ist groß und funktioniert offenbar gut“, berichtet Tessa Mars vom Dorfverschönerungsverein Vernich.

„Klein Spanien hilft“

Per Handzettel wurden die Bewohner von Lommersum und Bodenheim auf das örtliche Hilfsangebot aufmerksam gemacht. In Klein-Spanien haben sich die KG Alt Lommezem sowie der SSV Eintracht Lommersum zur Nachbarschaftshilfe zusammengeschlossen. „Wir gehören nicht zur Personengruppe, für die das Coronavirus sehr riskant ist. Darum bieten wir gerne an, Erledigungen zu machen, etwa den Einkauf oder andere Tätigkeiten. Wir freuen uns, wenn wir helfen können“, begründen die Sportler ihr Hilfsangebot. Zu erreichen ist die Nachbarschaftsinitiative „Klein Spanien hilft“ tagsüber unter Tel. 01 78/2 79 77 29 oder per E-Mail ankleinspanienhilft@web.de.

Die Bären-Apotheke in Lommersum bietet zudem eine kontaktlose Rezeptabholung an. Näheres erfährt man unter Telefon 0 22 51/ 7 44 22. Zudem gibt es auch die „Weilerswister Corona Hilfe“. Diese Hilfsgruppe ist ein Zusammenschluss von fast 200 Bürgern, die Menschen in Quarantäne oder denen, die zu besonders gefährdeten Personengruppen gehören, ihre tatkräftige Hilfe anbieten. Mit Flyern in vielen Geschäften und über Facebook machen sie auf ihr Angebot aufmerksam.

„Das Kölsche Motto, Mer stonn zesamme’ ist der Grundgedanke unseres Handelns. Wenn Sie Hilfe benötigen, weil Sie sich in Quarantäne befinden, erledigen wir den Einkauf oder gehen Gassi mit dem Hund. Kontaktieren Sie uns“, so die „Corona Hilfe“. Ansprechpartner sind Marcel Behrens, Tel. 01 51/ 16 56 43 08; Michael Fey, Tel. 01 51/14 20 23 93; Yvonne Schneider, Tel. 01 63/1 42 43 08 und Angelique Busch unter Tel. 01 77/2 43 64 31. Die Sportfreunde D-H-O um ihren Vorsitzenden Werner Schütz bieten allen Hilfesuchenden aus Derkum, Hausweiler, Ottenheim und Schneppenheim ihre Unterstützung an. „Wer unseren Beistand benötigt, kann uns gerne unter der Telefon-Nummer 01 51/55 28 13 73 zwischen 10 und 17 Uhr anrufen“, so Schütz.

Die Gemeinde Weilerswist hat zudem eine Telefon-Hotline für Menschen geschaltet, die wegen der Corona-Krise Hilfe benötigen. Sie ist unter Tel. 0176/14546542 dienstags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 11 bis 13 Uhr und freitags (außer Karfreitag) von 11 bis 13 Uhr erreichbar.