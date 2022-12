Unfall auf der B56 Zwei Verletzte bei Kollision in Zülpich

Zülpich-Füssenich – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr auf der Bundesstraße 56 kurz hinter dem Abzweig zur Bundesstraße 477 in Richtung Vettweißer Gemeindegrenze, etwa in Höhe von Füssenich.

Was ist ein MANV?

Als Massenanfall von Verletzten (MANV) bezeichnet man im Rettungswesen eine Situation, bei der eine große Anzahl von Betroffenen versorgt werden muss – vom Verkehrsunfall bis hin zu Katastrophenfällen. Zusätzlich zum normalen Rettungsdienst werden dann auch ein Leitender Notarzt und ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst zur Einsatzstelle gerufen. Diese erweiterte Führungsstruktur koordiniert die Maßnahmen. (ets)

Eine 34-jährige Zülpicherin war mit einem schwarzen Smart auf der B56 unterwegs in Richtung Abzweig Froitzheim. Mit im Auto saßen ihre beiden Kinder im Alter von vier Jahren und vier Monaten. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, sei der Smart laut Zeugenaussagen auf gerader Strecke immer weiter nach links gefahren. Die Ursache dafür ist laut Polizei unklar. Der Smart geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf, der von einer 56-jährigen Frau aus Düren gesteuert wurde. Hinter dem Smart fuhr ein 60-Jähriger mit einem Bus, in dem keine Fahrgäste saßen. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen, der Bus prallte gegen den Golf. Ein weiteres Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes aus Kreuzau, der hinter dem Golf fuhr, wurde von herumfliegenden Trümmerteilen beschädigt.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Durch die Wucht der Kollision und weil ein Bus beteiligt war – zum Zeitpunkt der Alarmierung war unklar, ob Passagiere im Bus saßen – löste die Rettungsleitstelle einen Massenanfall von Verletzten (MANV) aus. Neben dem Löschzug 1 der Zülpicher Feuerwehr eilten also auch mehrere Notärzte und Rettungswagen zur Einsatzstelle sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und ein Leitender Notarzt. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die Fahrzeuge zwar schwer beschädigt waren, aber niemand eingeklemmt war. Bis auf die Löschgruppen Zülpich und Juntersdorf drehten alle Feuerwehreinsatzkräfte wieder ab.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bundesstraße 477 Anzeige Betrunkener Autofahrer landet bei Mechernich im Graben

Klein-Vernich Anzeige 74-Jähriger kollidiert mit Traktor

Frontalzusammenstoß Anzeige Zwei Männer bei schwerem Unfall im Einruhrer Berg verletzt von Ramona Hammes

Nach ersten Einschätzungen wurde die Dürenerin schwer verletzt, die Zülpicherin leicht, die Kinder blieben unverletzt. Die B 56 war wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten bis kurz vor 14 Uhr komplett gesperrt.