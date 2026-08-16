Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag ein Fahrradfahrer aus Zülpich lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit einem Taxi zusammengestoßen.

Dessen 67-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Kreuzau hatte am Mittag die Kreisstraße 30 von Merzenich in Richtung Langendorf befahren. Der 25-jährige Fahrradfahrer näherte sich der K30 auf einem Wirtschaftsweg aus Richtung Bürvenich und wollte sie überqueren.

Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Uniklinik. Copyright: Feuerwehr Zülpich/Jakob Priebe

An der Einmündung missachtete der Zweiradfahrer laut Polizei die Vorfahrt des Taxis und fuhr ohne anzuhalten vom Feld auf die Straße. Das Auto mit dem 67-Jährigen hinter dem Steuer erfasste den 25-Jährigen. Der Zülpicher Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen.

Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik

Die eingesetzten Rettungskräfte forderten einen Rettungshubschrauber an, der den Schwerstverletzten in eine Universitätsklinik flog. Der Taxifahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr der Stadt Zülpich war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Leitung hatte Markus Ackermann. Die eingesetzten Beamten der Kreispolizei Euskirchen wurden vom Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Aachen unterstützt. Die Kreisstraße 30 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilte die Polizei am Sonntag mit. (pol)