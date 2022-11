Zülpich-Schwerfen – Mit leichten Anlaufschwierigkeiten starteten am Samstagabend die Schwerfener Närrinnen und Narren in die so sehr herbeigesehnte fünfte Jahreszeit. Durch die lange coronabedingte Zwangspause schienen sich einige Gäste erst wieder an die ausgelassene Stimmung einer Proklamationssitzung gewöhnen zu müssen. Inspiriert durch die gute Laune von Sängerin Marita Köllner hatte sich die anfängliche Zurückhaltung jedoch bald gelegt und die Partystimmung hielt in der voll besetzten Schützenhalle Einzug.



„Tatsächlich muss sich vieles erst wieder einspielen, was seit 2019 nicht mehr stattfinden konnte“, erklärte Vorstandsmitglied Jochen Dahlke: „Das war auch bei den Vorbereitungen für den heutigen Abend spürbar. Über allem steht aber natürlich die Vorfreude, endlich wieder loslegen zu können.“ Spätestens als die Schwerfener Tollitäten den festlich geschmückten Saal betraten, brach sich diese Vorfreude in lautstarken Jubelrufen Bahn.



Den Untertanen eine "verhexte Session" versprochen

Nach den Sessionen 1996/1997 und 2005/2006 nehmen in diesem Jahr zum dritten Mal drei Damen auf dem närrischen Thron des Zülpicher Ortsteils Platz. Maßgeblich beteiligt an der Suche nach einem geeigneten Motto waren die Kinder der Tanzgarden. Diese hatten sich für ihre Trainerin den liebevollen Kosenamen „Hexe“ einfallen lassen und so versprach Prinz Klaudia I. (Vogel-Stern) ihren jubelnden Untertanen eine verhexte Session.



„Letztlich kommt es am Ende immer anders als geplant, und wir freuen uns auf all diese Überraschungen“, sagte die Tollität. Mit ihrem Amtseintritt trat die in Düttling beheimatete Vizepräsidentin der KG zudem das Vermächtnis ihres verstorbenen Mannes an. „Mein Mann hat sich immer gewünscht, einmal in Schwerfen als Prinz zu regieren.



Alle drei Tollitäten sind im Pflegedienst beschäftigt

Leider war das nicht mehr möglich, daher möchte ich ihm diesen Wunsch nun erfüllen, indem ich diese Rolle annehme“, so Prinz Klaudia I. Komplettiert wird das Schwerfener Damendreigestirn durch Jungfrau Melanie (Klein) und Bauer Melanie „Mel“ (Neumann).



Genau wie Prinz Klaudia sind auch sie beide beruflich im Pflegedienst beheimatet, wodurch ihre jecken Untergebenen wohl gut umsorgt sein dürften, wie Bauer Mel lachend erklärte: „Ich bin erst vor zwei Jahren der KG beigetreten und kannte Melanie und Klaudia noch gar nicht. Dennoch sind wir jetzt schon ein eingespieltes Team und werden sicher mit allen Karnevalsfreunden eine tolle Session erleben.“



Nervosität bei der Inthronisierung

Die Freude, endlich wieder ohne Berührungsängste der gemeinsamen Leidenschaft nachkommen zu können, überwiege auch die Nervosität, die die bevorstehende Inthronisierung mit sich bringe.



Freudestrahlend nahmen die Drei die vom stellvertretenden Bürgermeister André Heinrichs überreichten Insignien entgegen und stimmten sich gemeinsam mit den Jecken auf die Session 2022/2023 ein.