Zwei Feuer bei Aachen Pferde sterben in brennender Scheune – Wohnung zerstört

Vollkommen zerstört wurde eine Wohnung in Woffelsbach bei einem Brand in der Nacht zu Samstag.

Rurberg/Woffelsbach – Traurige Nachricht kurz vor dem Heiligen Abend für einen Pferdebesitzer in Rurberg: Bei einem Brand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verendeten zwei Ponys.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner gegen drei Uhr nachts Feuerschein in einem frei stehenden Schuppen bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Ein Pferd konnte noch aus dem Unterstand gerettet werden, für die Ponys kam jede Hilfe zu spät. Der Schuppen brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Wohnung abgebrannt

Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Insgesamt 40 Einsatzkräfte der Löschgruppen Rurberg, Woffelsbach, Einruhr und Kesternich waren laut Polizei bis 5.30 Uhr im Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren:

Auch im Kreis Euskirchen Anzeige Strom wird für einige deutlich teurer von Julia Reuß

Testen auf den letzten Drücker Anzeige 300 Termine in Euskirchen schnell ausgebucht

Vier Hufe Hoffnung Anzeige Tierischer Lichterzug durch Schweinheim

Von stiller Nacht und Besinnlichkeit war für einige der Feuerwehrleute auch in der darauffolgenden Nacht nichts zu spüren. Gegen 0.30 Uhr am Samstag wurden mehrere Feuerwehren der Gemeinde Simmerath zu einem Wohnungsbrand in der Schilsbachstraße in Woffelsbach gerufen, berichtet die Polizei.

Zwar gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen des Brandes auf das Nachbargebäude zu verhindern, die Wohnung aber wurde vollkommen zerstört und eine weitere beschädigt. Der 65 Jahre alte Bewohner und seine 50-jährige Partnerin wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Um einen weiteren Mieter in dem Haus kümmerten sich Nachbarn. Die Kriminalpolizei hat auch hier Ermittlungen aufgenommen. (jre)