Düsseldorf – Leichte Katerstimmung am Karnevalssonntag: Der SC Fortuna Köln ist in der Fußball-Regionalliga West bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Joker Jannik Löhden bewahrte den Favoriten mit seinem späten Treffer per Fallrückzieher vor einer Niederlage.



Das Unentschieden ist ein Dämpfer für die Aufstiegsambitionen der Südstädter, deren Rückstand auf den Spitzenreiter RW Essen nach diesem Spieltag auf vier Punkte angewachsen ist. Die Düsseldorfer entwickeln sich damit zu einem Angstgegner der Südstädter, die im rheinischen Derby schon im Hinspiel nicht über ein 0:0 hinauskamen.



Kölns Trainer Alexander Ende änderte seine Startformation im Vergleich zum 2:0-Erfolg unter der Woche beim FC Wegberg auf zwei Positionen: Kai Försterling und Timo Hölscher ersetzten Francis Ubabuike und Andre Dej.



Keeper Andre Weis erlitt mit Fortuna einen Rückschlag. Copyright: Herbert Bucco

Beide Teams lieferten sich in der Anfangsphase einen offenen Schlagabtausch. Die Kölner hatten innerhalb weniger Sekunden zwei Möglichkeiten zum Führungstreffer: Leon Demajs Schuss nach einer schönen Kombination über Stipe Batarilo-Cerdic und Suheyel Najar wurde geblockt (16.). Einen Angriff später lenkte Düsseldorfs Keeper Dennis Gorka den Schuss von Najar zur Ecke (17.).



Die beste Chance besaßen jedoch die Gastgeber: Kölns Keeper Andre Weis parierte gegen Davor Lovren per Fuß (19.). Und kurz danach war es passiert: Die Gäste verloren den Ball vor dem eigenen Strafraum und die Flanke von der linken Seite verwandelte Marcel Mansfeld zum 1:0 (22.).



Während der Treffer den Düsseldorfern weiteren Auftrieb verlieh, waren die Kölner sichtlich beeindruckt. Im Spiel nach vorne lief in den Minuten danach kaum noch etwas zusammen. Wenn es zu Kölner Torabschlüssen kam, dann harmlos aus der Distanz.



Der SC Fortuna kam jedoch wie verwandelt aus der Pause: Der eingewechselte Sascha Marquet verpasste den schnellen Ausgleich (47.). Ein Schlenzer Marquets verfehlte das Düsseldorfer Tor (55.). Die Drangphase war jedoch schnell vorbei. Im weiteren Verlauf blieben die Kölner lange Zeit zu ungefährlich.



Erst der eingewechselte Jannik Löhden sorgte nach einer Flanke von Jean Nadjombe immerhin für den Punktgewinn (82.).

Für die Südstädter geht es bereits am Mittwochabend (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Bonner SC weiter.



SC Fortuna Köln: Weis - Nadjombe, Fünger, Lanius, Poggenberg - Hölscher, Försterling Beltran (46. Marquet), Batarilo-Cerdic (61. Kegel) - Demaj (72. Imbongo Boele), Owusu (78. Löhden), Najar. – Tore: 1:0 Mansfeld (22.), 1:1 Löhden (82.). – Zuschauer: 402.