Düsseldorf – Der Sternekoch Frank Rosin ist zu Prominenz gelangt durch TV-Sendungen wie „Fettkampf“ oder das Format „Rosins Restaurant“, in dem er defizitäre Gaststuben wieder aufpäppelt. Diese Reihe wird ab dem 19. März fortgesetzt; Rosin dürfte erleichtert sein, dass nunmehr sein Ärger mit der Justiz beendet ist.



Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt, wie Behördensprecherin Laura Hollmann bestätigt.

Anzeige wegen sexueller Belästigung

Es ging in der Sache um einen Besuch im Club „Sir Walter“ in der Düsseldorfer Altstadt am 18. Januar. Der Betreiber eines Zwei-Sterne-Restaurants soll alkoholisiert gewesen sein und kurz nach Mitternacht eine Frau angerempelt und begrapscht haben.



Die Besucherin schaltete die Polizei ein, eine Streife traf um 0.48 Uhr ein. Die Strafverfolger ermittelten wegen sexueller Belästigung. Rosin musste einen Alcotest absolvieren und danach den Club verlassen. Der Fall fand ein enormes Echo in den Klatschspalten.

Der Besitzer des „Sir Walter“ sagte später, Rosin sei nicht sonderlich betrunken gewesen, der 53-jährige Dorstener habe den Anweisungen der Wachleute problemlos Folge geleistet.



Das Verfahren wurde eingestellt

Die Auswertung der Überwachungskameras im Thekenbereich zeigten keine Rempeleien oder sexuellen Übergriffe durch Rosin. „Zudem hat die Zeugin keinen Strafantrag gestellt“, sagte Hollmann. Folglich wurde das Verfahren eingestellt.

Die Anwälte Burkhard Benecken und Dirk Giesen, die Rosin verteidigten sagten auf Anfrage: „Die Einstellung nach Paragraf 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung ist eine Art Freispruch ohne Gerichtstermin. Damit ist Frank Rosin rehabilitiert.“