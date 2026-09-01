Ein historischer Schwebebahnwagen ist die neue Attraktion am Wuppertaler Hauptbahnhof. Ein großer Kran hat das Fahrzeug von einem Tieflader auf eine Stahlkonstruktion zwischen zwei Gebäude gehoben.

Ein großer Kran hat das Fahrzeug von einem Tieflader auf eine Stahlkonstruktion zwischen zwei Gebäuden gehoben. Copyright: Matthias Rosenkranz/dpa

Den Einbau verfolgten Hunderte Schaulustige. Die Schwebebahn wird noch an einer Aufhängung fest installiert und von einem Glaskubus umgeben.

„Das ist jetzt das neue Eingangstor für die Stadt“, sagte Immobilien-Investor Markus Bürger, der mehrere Gebäude erworben hat. Die Schwebebahntrasse führt nicht über den Wuppertaler Hauptbahnhof, sondern schlängelt sich in einiger Entfernung daran vorbei. Reisende würden nun direkt am Hauptbahnhof von einer Schwebebahn, dem Wahrzeichen der Stadt, begrüßt, erklärte Bürger.

Die Schwebebahn fährt im Februar 1951 über der Wupper. (Archivfoto) Copyright: dpa

Der Schwebebahnwagen Nummer 76 der Baureihe 1950 hat eine lange Reise durch Teile von Nordrhein-Westfalen absolviert, bevor er wieder in Wuppertal angekommen ist. Er habe eine Kleinanzeige mit dem Schwebebahnwagen im Internet entdeckt und ihn gekauft, sagte Bürger. Der Wagen sei im Rheinland in einer Gastronomie genutzt worden. Danach habe er in Siegen als Café gedient.

Familienfest zum 125-jährigen Jubiläum der Schwebebahn in Wuppertal

Die Stadt Wuppertal will ihre Schwebebahn mit einem Familienfest würdigen. Am Samstag (19. September) laden zahlreiche Wuppertaler Unternehmen und Institutionen zum 125-jährigen Jubiläum der Schwebebahn, teilte die Stadt mit. Unter anderem sind die Junior Uni Wuppertal, das Schwebodrom und die Feuerwehr Wuppertal beteiligt.

„Am Hauptbahnhof erwartet die Bürgerinnen und Bürger ein abwechslungsreiches Programm voller Aktionen, Mitmachangebote und Kulinarisches rund um die Schwebebahn“, so ein Pressesprecher der Stadt Wuppertal. (dpa/jv)