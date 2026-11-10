Knapp drei Monate nach dem verheerenden Brand im Hürtgenwald, bei dem mehr als 300 Hektar, rund 500 Fußballfelder, vernichtet wurden, können Spaziergänger und Wanderer erste befestigte Forstwege und einen Teil der Waldflächen wieder nutzen.

Ob das der Erholung dient, müsse jeder für sich entscheiden, sagt Jan-Valentin Wiesmeyer, Leiter des Regionalforstamts Rureifel-Jülicher Börde. „Das Feuer letzten Sommer hat eine unheimliche Wucht entwickelt und ist in unterschiedlichste Waldbestände eingedrungen, selbst in einen sehr naturnahen Laubmischwald. Ein Anblick, der nur schwer zu ertragen ist.“

Auf der Waldbrandfläche: Elisabeth Dietze vom Geografischen Institut der Georg-August-Universität Göttingen und Jan-Valentin Wiesmeyer, Leiter des Regionalforstamts Rureifel-Jülicher Börde Copyright: Wiesmeyer

Wer sich dafür entscheidet, macht das auf eigene Gefahr und sollte die weiterhin gesperrten Flächen, die auf einer Karte rot gekennzeichnet sind, auf keinen Fall betreten. Auf den freigegebenen Wegen hält die Natur aber einige Überraschungen bereit. Schon nach wenigen Tagen entdeckten Försterinnen und Förster verschiedene farbenfrohe Pilze.

Asche als Dünger

Inzwischen sprießen neben schnell wachsenden Farnen und Gräsern auch erste junge Bäume. An einigen Stellen keimen unzählige Baumsamen, vor allem von Birken. Die haben sich durch die Hitze gut verteilt und die Asche erweist sich als der perfekte Dünger. Deshalb bildet sich zwischen verkohltem Holz teilweise ein grüner Teppich, vor allem aus kleinen Birkenkeimlingen. Auch einige der oberirdisch verbrannten jungen Birken, die schon vorher da waren, treiben von unten her wieder aus. Wiesmeyer ist sicher, dass dieser Teil des Waldes im kommenden Jahr „hoch und grün stehen“ wird. Vor allem Birken, Kiefern und Lärchen könnten sich bei diesen Bedingungen gut entwickeln. Dennoch dürfe man den Wald bei der Regeneration nicht nur sich selbst überlassen.

„Das erste Jahr ist entscheidend für die jungen Bäume“, sagt der Förster. „Wir können nur hoffen, dass es keine extremen Wetterverhältnisse gibt.“ Die schwarzen verbrannten Flächen würden sich bei einem heißen Sommer noch stärker erhitzen. „Das würden die jungen Pflanzen nicht überleben.“ Gleiches gelte für Starkregen, der die Bodenerosion befördert.

Seit die ersten Wege im Hürtgenwald wieder geöffnet sind, seien dort wieder viele Menschen unterwegs. „Sie sind sehr interessiert daran, wie sich das Gebiet gerade entwickelt“, sagt Wiesmeyer. „Der Brand war eine Katastrophe und natürlich schmerzt es, die Schäden zu sehen. Aber es lohnt sich schon, hierher zu kommen. Man hat jetzt andere Blickachsen und neue Perspektiven.“ Außerdem sei ja nicht der gesamte Forst zerstört.

Eine Generationenaufgabe

Das Holz der abgestorbenen Bäume kann zum Teil noch genutzt werden. „Wenn dann aus den Bäumen langlebige Holzprodukte entstehen, wird der darin gebundene Kohlenstoff über lange Zeit gespeichert“, sagt Wiesmeyer. Das zahle nicht nur auf den Klimaschutz ein, „die daraus erzielten Erträge fließen direkt in den Wiederaufbau der zerstörten Wälder“. Er selbst wird den neuen Hürtgenwald wohl nicht mehr erleben. „Bis hier ein strukturreicher Mischwald etabliert ist, wird wohl eine neue Generation Förster den Wald pflegen.“

Doch wie wird sich der Hürtgenwald in den kommenden Jahrzehnten entwickeln? Was muss geschehen, damit er für die Folgen des Klimawandels gerüstet ist? Mit diesen Fragen befasst sich Elisabeth Dietze vom Geografischen Institut der Georg-August-Universität Göttingen. Zusammen mit der RWTH Aachen will sie erforschen, welche Auswirkungen das Großfeuer auf die Nähr- und Schadstoffe in den betroffenen Waldböden hat.

Eine keimende Eiche Copyright: Wiesmeyer

„Der Hürtgenwald ist deshalb so spannend, weil er ja schon vor dem Brand sehr divers war. Einerseits gibt es kahle Flächen, auf denen früher Fichten standen, die dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind, aber eben auch alte Buchen- und Eichenbestände, von denen man immer ausgegangen ist, dass sie eigentlich gar nicht so gut brennen“, sagt Dietze. „Die Bodenfeuer haben sie stark in Mitleidenschaft gezogen und es sieht leider nicht so aus, als würden sie das überstehen. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis sich eine Brandfläche von dieser Größe regeneriert.“

Die Forschenden stehen vor der Aufgabe, auf welchen Flächen es sinnvoll ist, die Regeneration durch Saat und Pflanzungen zu fördern und wo es sinnvoller ist, den Wald sich selbst zu überlassen. Dass man die Hanglagen vor Erosion schützen muss, damit der Boden bei starken Regenfällen nicht komplett verschwindet, ist unstrittig.

„Es gibt da ein paar Ansätze zu einer naturbasierten Förderung der Regeneration, vor allem auf den Flächen, die nach dem Borkenkäfer-Befall gerade erst neu bepflanzt waren.“ Dabei müsse man auf Baumarten setzen, die schneller wachsen, damit der Wald „auch schneller seine Funktion wieder erfüllen kann“.

Dabei spiele das Mikroklima auch eine große Rolle. „Wir haben hier überall schwarze Oberflächen“, sagt Dietze. „Die werden sich im Sommer viel stärker erhitzen und im Winter auch viel schneller auskühlen, weil sie nicht einmal mehr mit Totholz bedeckt sind. Für unsere Region, für Mitteleuropa, wissen wir noch viel zu wenig darüber, was es mit den Wäldern macht, wenn sie 40 Grad heiße Sommer und Frostperioden aushalten müssen. Das muss so ein Wald erstmal aushalten können.“

Entscheidende Jahre für die Aufforstung

Noch stehen die Forschenden ganz am Anfang. Ein Drohnenteam sammelt Daten über den Hürtgenwald, kartiert mit großer Sorgfalt die Flächen, auf denen zum Teil neben schnell wachsenden Farnen und Gräsern auch schon das zarte Grün junger Birken sichtbar ist. „Wir müssen wissen, wie viel davon den Winter übersteht, was davon wiederkommt. Die nächsten zwei Jahre sind entscheidend für den Anwuchs-Erfolg.“

Seit zehn Jahren forscht Elisabeth Dietze zu den Dynamiken und Auswirkungen von Waldbränden, hat Studien in Sibirien, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Seit den Bränden 2022 im Harz, im Goslarer Stadtforst und der Sächsisch-Böhmischen Schweiz lehrt sie an der Uni Göttingen. „Wenn eine Waldfläche in Brand gerät, gibt es keine pauschalen Lösungen. Im Harz zum Beispiel gibt es Bodenerosion schon seit dem Mittelalter. Im Hürtgenwald haben wir es durch den Bergbau mit Anreicherung von Schwermetallen zu tun. Das müssen wir auch einbeziehen, wenn es beispielsweise um die Frage geht, warum die Saat nicht aufgeht. Das muss nicht nur am Wetter, an der Bodentemperatur und der Bodenfeuchte liegen.“