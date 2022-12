Baustellen in Burscheid Straßen, Brücken und Böschungen müssen repariert werden

Burscheid – Diese Woche beginnt an etlichen Stellen im Burscheider Stadtgebiet die Reparatur von Straßenschäden, was teils längere Sperrungen und Baustellen mit sich bringt. Zur Beseitigung von Unfallgefahren, die der Hauptausschuss bereits im April beschlossen hat, kommen neue Schäden hinzu, die durch Regenfluten und Unterspülungen verursacht worden sind.

Die Kreisstraße 2 bei Dohm ist abgesackt. Copyright: Britta Berg

Nachdem die Straßendeckensanierung am Sportplatzweg in Hilgen abgeschlossen ist, geht es weiter mit Reparaturen in den Bereichen Max-Kohl-Straße und Luisental, Dürscheid/Im Hintertal sowie Gut Landscheid und Drauberg. Auch die vom Starkregen schlimm betroffenen Straßenbereiche Dohm und Unterwietsche sollen saniert werden.

Im Bereich von Gut Landscheid und Drauberg beginnen die Arbeiten am Mittwoch, 18. August, und dauern voraussichtlich drei Tage. Ab Montag, 23. August, sind Baustellen in Max-Kohl-Straße, Luisental und Im Hintertal vorgesehen. Hier müssen die Straßen voraussichtlich für zwei Tage komplett gesperrt werden.

Straßenschäden am Drauberg. Copyright: Britta Berg

Wegen der Sperrung der Brücke über den Wiembach in Dürscheid, die beim Starkregen am 15./16. Juli zerstört worden ist, ist die Zufahrt zur Straße Im Hintertal dann nur über die Lambertsmühle möglich. Seit Donnerstag gibt es allerdings wieder eine Fußwegverbindung über die Brücke im Verlauf der Dürscheider Straße, am Ortsausgang Richtung Leverkusen. Der provisorische Gerüst-Steg sichert auch wieder die Verbindung Richtung L58 und den dort für Schulkinder wichtigen Haltestellen. Radfahrer müssen absteigen, Autofahrer die Umleitung über Lambertsmühle/Repinghofener Straße nutzen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Verstärkte Maßnahmen für den Klimaschutz Anzeige Stadt Burscheid zahlt mehr für grüne Dächer

Sportler-Ehrung in Burscheid Anzeige Fit vorm Fußballtor und mit der Pfeife

Yoga, Seminare, Lesungen Anzeige Burscheider „Art Villa“ ist ein Platz für Kunst und Austausch

Die Jahrhundertflut hat auch in der Ortschaft Dohm schwere Schäden verursacht. Die Straßendecke sollte dort ursprünglich in den Sommerferien instandgesetzt werden. Das musste in den Herbst verschoben werden, da die Straße wegen Unterspülung und Abbrüchen voll gesperrt ist und hier eine umfangreichere Sanierung notwendig wird. Die Kreisverwaltung hat die Sanierung der Kreisstraße 2 bereits beauftragt. Um Synergien bei den Arbeiten zu nutzen, streben die Technischen Werke Burscheid eine enge Zusammenarbeit mit dem Rheinisch Bergischen Kreis an. „Wir erhoffen uns hier eine zeitnahe Wiederherstellung der beschädigten Straßenbereiche in Dohm und nicht zuletzt auch Kostenersparnisse“, erklärt der Technische Leiter Franz Pütz.