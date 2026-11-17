Die Methode ist perfide: Betrüger rufen alte Leute an, geben sich als Polizisten aus, sprechen von Einbrüchen oder ähnlichen Delikten, sagen, dass sie Bargeld auf Echtheit überprüfen müssen, und veranlassen die Opfer so, Geld herauszugeben. In mindestens drei Fällen hat die Masche funktioniert, am 4. Oktober 2023 auch in Burscheid: Eine 95 Jahre alte Frau legte 1900 Euro in bar bereit, außerdem Goldschmuck und ihre Bankkarte nebst PIN.

Alles wurde von einem Unbekannten abgeholt. Ursprünglich hatte die 95-Jährige sogar 4000 Euro den vermeintlichen Polizisten übergeben sollen. Dieser „Fehler“ sollte später dadurch behoben werden, dass weiteres Geld an einem Automaten gezogen wird. Aber der Versuch, bei der Kreissparkasse in Leichlingen an Bargeld zu kommen, scheiterte: Die Seniorin hatte – wohl in der Aufregung, dass sie mit der Kriminalpolizei zu tun bekommen hatte – eine falsche PIN angegeben.

Der Schmuck aber war wertvoll genug: Ein paar Tage später wurde er in Köln auf der Keupstraße zu Geld gemacht. Der Erlös: rund 3000 Euro.

Spielsucht machte Angeklagten unangenehm

Abholer in allen drei Fällen – ein weiterer passierte im Mai 2023 in Gummersbach, noch einer im Mai 2025 in Köln – war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ein heute 24 Jahre alter Mann türkischer Herkunft. Aber nicht nur Erkan B. (alle Namen geändert) wird seit Montag vor dem Kölner Landgericht der Prozess gemacht. Außer ihm sitzen Mesut C. und Silvia G. auf der Anklagebank. Sie sollen bei den Betrügereien geholfen haben. Silvia G. hatte seit 2022 eine Affäre mit dem 17 Jahre jüngeren Mann. Sie kannte ihn aus der heilpädagogischen Praxis, in der sie als Psychologin arbeitet.

Im Lauf der Affäre habe sie ihrem Geliebten „rund 50 bis 60.000 Euro geliehen”, sagte ihr Verteidiger Frank Bayer am Montag vor Gericht. Ihr Freund habe sich im Lauf der Zeit stark verändert: Er sei „immer fordernder“ und zunehmend aggressiv geworden. Hintergrund sei seine Spielsucht: Er habe immer weitergemacht – in der Hoffnung auf den einen großen Gewinn, mit dem er alle Geldsorgen und seine Gläubiger loswerden wollte.

Diese Hoffnung hat sich natürlich nicht erfüllt. Vielmehr war es so, dass Erkan B. – so stellen es jedenfalls seine Verteidiger Darius Nahvipour und Iris Stuff dar – erst durch die Spielsucht überhaupt zu den Betrügereien getrieben wurde.

Fatale Begegnung im Club-Urlaub

Auf einem Club-Urlaub in der Türkei habe er im Sommer 2022 einen Deutsch-Türken kennengelernt, der mit dem Geld nur so um sich geworfen habe. Das könne er, weil er eine Betrugsmasche perfektioniert habe, so die Darstellung: Er rufe alte Leute an, gebe sich als Kriminalkommissar aus und veranlasse, Bargeld herauszurücken, weil es auf Echtheit geprüft werden müsse.

Um die Anrufe so echt wie möglich erscheinen zu lassen, spiele er im Hintergrund Sirenengeheul und andere Geräusche ein, die typisch für eine Polizeiwache sind.

Der telefonische Kontakt reiße auch nicht ab, während das Geld bei den Senioren abgeholt wird. So gelinge es, aufkommende Zweifel zu zerstreuen und die Opfer bei der Stange zu halten. Der Abholer trage insofern kaum ein Risiko.

Zunächst habe Erkan B. noch gezögert. Aber als seine Geldsorgen wegen der Spielsucht immer größer wurden, habe er sich mit dem Abholer-Job angefreundet. Ganz geheuer sei ihm allerdings dabei nicht gewesen.

Lauter Luxus-Einkäufe

Spätestens beim letzten Betrug gab es aber keine Skrupel mehr: Einer alten Frau wurde nicht nur Bargeld und Schmuck abgenommen. Mit ihrer Scheckkarte ging Erkan B. auch luxuriös einkaufen: Im extrem teuren Kölner Designer-Laden „Apropos“ erwarb er Parfum und eine Gucci-Kappe für 930 Euro, dann kam eine Sonnenbrille für rund 900 Euro dazu, dann bei Saturn das damalige Top-iPhone 16 Pro für knapp 1200 Euro, eine Playstation für 550 und weitere Kleidung für 460 Euro. Zum Schluss hob Erkan B. noch zweimal je 500 Euro vom Automaten ab. Macht 7098 Euro Schaden.

All die Luxusgüter übernahm dann der dritte Angeklagte Mesut C. für den halben Preis. So kam Erkan B. zu frischem Spielgeld.

Insgesamt wurden die drei alten Leute um rund 17.000 Euro geprellt. Soviel Geld habe Erkan B. sich mittlerweile über ein Darlehen beschafft, berichtete seine Verteidigerin Iris Stuff. Der Mann ist also geständig und bereut. Wie sehr das die Strafkammer unter dem Vorsitz von Necmettin Gül beeindruckt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.