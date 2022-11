Bürgermeister-Schmidt-Straße Wo der neue Burscheider Busbahnhof entsteht

Burscheid – Die Vorfreude auf einen neuen Busbahnhof, mitten in der Stadt günstiger gelegen als der bisherige an der Montanusstraße, wächst: Die Stadt Burscheid hat den Förderbescheid für das Projekt bekommen, das der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) mit 418.000 Euro unterstützt. Dafür werden zwei neue Bushaltestellen an der Bürgermeister-Schmidt-Straße gebaut.

Freude über 418.000 Euro

Verwaltungschef Dirk Runge zeigte sich bei der Übergabe erfreut: „Die Neuorganisation des Busverkehrs ist ein wichtiger Aspekt des Verkehrskonzepts für Burscheid und ein wesentlicher Bestandteil des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes 2025.“ Die Arbeiten sollen nun baldmöglichst ausgeschrieben werden.

Geplant ist die Verlagerung des Busbahnhofs von der Montanusstraße an die Bürgermeister-Schmidt-Straße. Im Zuge der Arbeiten wird die Bürgermeister-Schmidt-Straße von der Einmündung zum Badehaus im Westen bis zum Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße umgebaut. Die Verkehrsführung der Oberen Hauptstraße wird so verändert, dass die Linksabbiegerspur von der Bürgermeister-Schmidt-Straße auf die Hauptstraße wegfällt. Somit entsteht laut Verwaltung der Platz, um an der Bürgermeister-Schmidt-Straße zwei Bushaltestellen, an der Sparkasse und auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Zufahrt Badehaus, zu bauen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Starkregenfolgen in Burscheid Anzeige Brücke nach Dürscheid bleibt einsturzgefährdet von Hendrik Geisler

Infokampagne und Wettbewerb Anzeige Stadt Burscheid will gegen Schottergärten vorgehen

Rampen-Bau in Burscheid Anzeige Anschluss an die Balkantrasse soll im Frühjahr fertig sein

Busfahren in Burscheid werde attraktiver, so Landrat und NVR-Verbandsvorsteher Stephan Santelmann, denn durch die neue Linienführung und eine Ampel an der Bürgermeister-Schmidt-Straße, die Busse bevorzuge, verkürzten sich die Fahrzeiten. Für NVR-Geschäftsführer Norbert Reinkober ist insbesondere der barrierefreie Umbau wichtig: „Durch die Modernisierung werden bald alle Menschen in Burscheid – ob mit Handicap oder nicht – die Busse einfach und bequem nutzen können.“ Dazu gehören neue taktile Leitstreifen für Sehbehinderte und angepasste Bordsteinhöhen, die es ermöglichen, stufenfrei einzusteigen. Insgesamt werden die Umbaumaßnahmen für die Verbesserung des Personen-Nahverkehrs voraussichtlich 780.000 Euro kosten.