Burscheid – Weiterhin Müll und keine Besserung in Sicht: Das Bündnis Bürger für Burscheid (BfB) hat in einem Schreiben an Bürgermeister Stefan Caplan beantragt, „durch ordnungsbehördliche Maßnahmen Sicherheit und Ordnung auf der Schulsportanlage Im Hagen herzustellen und die Anlage einer Generalreinigung zu unterziehen“. Vor zwei Jahren habe die BfB-Fraktion auf „die regelmäßige Verunreinigung der Anlage“ vor allem mit Glasscherben hingewiesen.

Das Resümee nach zwei Jahren falle laut Fraktionsvorsitzendem Michael Baggeler ernüchternd aus, die Anlage habe sich „mehr denn“ je zu einem Partytreffpunkt entwickelt. Er kritisiert, dass die Verwaltung das Problem ignoriere. Im Hinblick auf den geplanten Umbau – falls die Förderung 2022 erfolgt – sollte unter anderem über die Organisation eines Schließdienstes nachgedacht werden, schlägt das BfB vor. (aga)