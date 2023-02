Burscheid – Es ist so eine Sache mit den Bussen und der Schule. Neuerdings passt in Burscheid beides nicht mehr zusammen. Das trug am Dienstagabend Joachim Wirths im Stadtentwicklungsausschuss vor. „Die Schüler sind entweder eine Dreiviertelstunde zu früh da – oder eine Viertelstunde zu spät“, sagte er. Der Freidemokrat war indes nicht der einzige Politiker, der auf diesen Missstand aufmerksam gemacht worden war. Auch Klaus Becker (SPD) hatte davon gehört. Das Problem trete sowohl auf der Schnellbuslinie 24 als auch auf der 252 auf, hieß es.



Dass der Fahrplan nicht so leicht geändert werden kann, ist nicht nur den Stadtverordneten klar, sondern auch dem Bürgermeister. Dirk Runge versprach: „Wir schreiben den Kreis an.“ Denn nur über ihn kann mit dem Verkehrsverbund und der Busgesellschaft Wupsi über den Fahrplan diskutiert werden. Und Änderungen herbeigeführt.