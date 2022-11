Burscheid – Der Stadtrat hat den Haushaltsplan für das Jahr 2022 in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Einige Änderungen wurden im Gegensatz zum im November vorgestellten Entwurf vorgenommen. So weist der Gesamtergebnisplan statt erwarteter 1,3 jetzt rund 1,6 Millionen Euro Defizit auf. Aufwendungen von 41,89 Millionen Euro stehen Erträge von nur 40,32 Millionen Euro gegenüber.

Das könnte Sie auch interessieren:

Stadtgrün in Burscheid Anzeige Hier werden abgestorbene Bäume gefällt von Doreen Reeck

Geflügelpest in Wipperfürth Anzeige Nur Tiere im Kürtener Osten müssen in den Stall von Guido Wagner

Burscheider Stadtbücherei Anzeige Das steckt hinter der Bibliothek der 100 Dinge

Auch für Kämmerin Helga Lagotzky ist die Corona-Pandemie eine Herausforderung, die Einbrüche in den Erträgen der Steuern und Mehraufwendungen zum Beispiel für Sicherheitsdienste und Schutzmaßnahmen nach sich zieht.

Zudem hat die Hochwasserkatastrophe im Juli konsumtive Kosten, etwa für Straßensanierungen, von 1,09 Millionen Euro und investive Kosten, etwa für den Neubau von Brücken, von 1,48 Millionen Euro verursacht, sodass sich die Schäden für die Stadt auf rund 2,6 Millionen Euro belaufen.

Kosten müssen dem Land NRW gemeldet werden

Allerdings müssen diese Kosten noch in einen Wiederaufbauplan eingearbeitet und dem Land gemeldet werden, um im Idealfall den kompletten Betrag erstattet zu bekommen. Da diese Meldung in den darauffolgenden 18 Monaten nicht verändert werden kann, wartet die Verwaltung auf die endgültige Schadenserfassung der Ämter.

Ebenso ist der Stellenplan für die Verwaltung beschlossen. Mit 23,5 Beamtenstellen und 56,56 Stellen für tariflich Beschäftigte ändert sich die Summe der Stellen im Vergleich zum Vorjahr nicht. Allerdings sieht der neue Plan die Bildung eines Hausmeisterpools vor. Nachdem Anfang 2021 die Schulhausmeister und städtischen Reinigungskräfte in das Amt für Zentrale Dienste, Personalmanagement, Schule und Sport übernommen wurden, sollen Synergieeffekte künftig genutzt werden, indem Hausmeister der Schulen und des Rathauses im Amt für Gebäudemanagement zusammengeführt werden. Die Stellen bleiben weiterhin den jeweiligen Einrichtungen zugeordnet, aber Vertretungen lassen sich laut Stadt so besser organisieren.