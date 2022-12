Corona in Burscheid Zwei weitere Grundschulen erhalten mobile Testzentren

Burscheid – Gut eine Woche nach Start des Angebots an der Montanusschule sollen noch in dieser Woche die beiden anderen Burscheider Grundschulen ein mobiles Corona-Testzentrum erhalten. Das Team der Montanus-Apotheke werde noch in dieser Woche beginnen, Jungen und Mädchen an der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Hilgen und an der Gemeinschaftsgrundschule in Dierath regelmäßig zu testen, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Das System hat sich in Burscheid schnell bewährt

Die schulnahen Testungen wurden auf Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat umgesetzt. Der Bedarf besteht, weil Labore mit ihren Analysekapazitäten an ihre Grenzen gekommen sind und das Land NRW daraufhin kürzlich die Verantwortung für die Auflösung positiver Pooltests in die Hände von Lehrkräften und Eltern gelegt hat. Das bindet Zeit und Kräfte. So schreibt die Stadt Burscheid: „Die aktuelle Regelung erzeugt nicht nur eine zusätzliche Belastung für die Schulkinder und Lehrkräfte, sondern auch weiteren Unterrichtsausfall.“

Nun hat sich das System mobiler Testzentren in Burscheid schnell bewährt. Täglich würden sich mehr als 100 Schülerinnen und Schüler der Montanusschule in der Hans-Horsch-Halle testen lassen, heißt es von der Verwaltung. Der Angebot werde auch unabhängig von positiven Pooltests in Anspruch genommen: „Eine Woche nach dem Start konnten fast täglich positive Schnelltests entdeckt und positive Pools aufgelöst werden.“

„Alle Kinder kommen pünktlich zum Unterrichtsstart in die Klassen“, sagte Verwaltungschef Dirk Runge: „Das bedeutet eine Zeitersparnis von fast einer Unterrichtsstunde für die Klassen, die aufgrund eines positiven Pools zur Durchführung von Selbsttests verpflichtet sind und eine Entlastung für die Lehrkräfte.“