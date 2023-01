Hobbykünstler zeigen ihre Werke  Kunst in Burscheider Schaufenstern

Burscheid – Bereits zum 30. Mal findet ab dem kommenden Samstag, 4. September und bis zum 2. Oktober in Burscheid die Aktion „Kunst im Schaufenster“ statt. Burscheider Hobby-Künstlerinnen und -Künstler stellen dabei ihre Arbeiten in den Geschäften in der Innenstadt aus.

Organisiert wird die Schau von der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“. Ein öffentlicher Rundgang steht am Eröffnungstag um 12 Uhr an. Treffpunkt dafür ist das Haus der Kunst an der Höhestraße 5.

Im vergangenen Jahr drehte sich die Ausstellung um den Komponisten Ludwig van Beethoven: 2020 wurde der 250. Jahrestag seiner Geburt gefeiert. Dieses Mal gibt es zwar kein spezielles Thema für die Aktion. Dennoch sind 24 Kreative an „Kunst im Schaufenster“ beteiligt: Jutta Reddig-Florian „Fotomaltechnik), Ingeborg Hubrich-Vogel (Öl- und Acrylmalerei), Dagmar Schulte (Öl- und Acrylmalerei), Marianne Löwe (verschiedene Techniken), Marita Albertz (verschiedene Techniken), Gaby Appel (Aquarell- und Mischtechnik), Renate Kleikamp (Mischtechnik), Lesley Korr (verschiedene Techniken), Chris Lattermann (Mixed Media), Andrea Rüßmann (Malerei), Monika Rackwitz (Mischtechniken), Barbara Kleinert-Dohmesen (Malerei und Zeichnungen), Claudia Kubica (Aquarelle und Pastelle), Doris Spee-Petrik (Acryl und Aquarell), Lore Beckers (Acryl und Aquarell), Edeltrud Stöcker (Aquarelle und Mischtechnik), Gisela Kupferschmidt (Aquarelle und Acryl), Walter Dinges (Aquarelle), Renate Bernshausen (Bilder und Objekte), Iris Seelig-Bayer (Malerei), Birthe Weichert-Grote (Mischtechniken), Cornelia Gisder (Skulpturen in Speckstein und Gasbeton, Assemblagen), Hardy Hasenjäger (gegenständliche Malerei) und Roland Schwamborn (verschiedene Techniken). Der Plan der Aktion „Kunst im Schaufenster“, auf dem verzeichnet ist, welche Arbeiten wo gezeigt werden, liegt an den öffentlichen Stellen der Stadt aus und ist zudem im Internet einsehbar.