Kommunalwahl 2020 Klares Votum für Bürgermeister Caplan - geringe Wahlbeteiligung

Mit einer absoluten Mehrheit wurde Burscheids Bürgermeister Stefan Caplan (CDU) wiedergewählt.

Seine Mitbewerber Ulrike Hanke (Bündnis für Burscheid) und Ralph Liebig (SPD) nehmen das Ergebnis sportlich.

Die Wahlbeteiligung lag bei nur knapp 53 Prozent.

Burscheid – Im kräftigem Orange war Ulrike Hanke am Wahlabend gekleidet. Farbe bekennen, ein „jetzt erst recht“ brachte die Bürgermeisterkandidatin des Bündnisses für Burscheid zum Ausdruck. Die Stichwahl werde für Burscheid wohl eine Premiere sein, flachste sie mit Fraktionschef Michael Baggeler zu Beginn der Wahlparty im Hotel Schützenburg.

Es wird keine Premiere geben. Auch keinen Wechsel. Hanke wäre die erste Frau im Bürgermeisteramt gewesen, kandidiert hatte 1999 die Liberale Anne Marie Frese und unterlag Christdemokrat Hans Dieter Kahrl. Dessen Parteifreund und Amtsnachfolger geht nun in die dritte Amtszeit. „Ich bin sehr zufrieden. Die Voraussetzungen waren diesmal anders, da alle Großen einen Kandidaten, eine Kandidatin hatten“, sagte Stefan Caplan.

SPD sieht Schuld in Berlin und bei Corona

Er erschien, als die Ergebnisse feststanden, unter Applaus zur Wahlparty seiner Partei im Restaurant Korfu, während Hanke und Herausforderer Ralph Liebig (SPD) der Auszählung von der ersten Minute an mit ihren Teams folgten. „Der Puls steigt“, sagte Liebig bei den ersten Ergebnissen. Mit Radfahren war er in den Tag gestartet. Bereits vor 20 Monaten hatte er als SPD-Bürgermeisterkandidat den Hut in den Ring geworfen. „Bereut habe ich von diesem Marathon keinen einzigen Tag“, sagte er aufgeräumt im Dachzimmer des Pastor-Löh-Hauses. Die SPD feierte dort ihre Wahlparty „im Familienkreis“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kommentar zur Wiederwahl von Caplan Anzeige Burscheid täte mehr Dynamik gut

Wahlergebnisse in Burscheid Anzeige Stefan Caplan gewinnt mit absoluter Mehrheit

Kommunalwahl Anzeige Wahlausschuss lässt Burscheider Kandidaten zu

Liebigs Bilanz des Wahlkampfs zehrte von der „Erfahrung eines tollen Teams, das hinter mir steht.“ Doch er nannte auch die Stolpersteine: „Berlin kann etwas dafür, aber nicht wir.“ Corona habe vieles erschwert. Auf digitalem Weg und auf der Straße habe die SPD viel diskutiert und wolle diese politische Kultur unbedingt weiterverfolgen.

Ulrike Hanke, Bürgermeisterkandidatin des Bündnisses für Burscheid, freut sich über das Wahlergebnis. Copyright: Britta Berg

Ulrike Hanke freute sich, dass sie immerhin 27 Prozent der Stimmen erhalten hatte. „Das ist mehr als jeder Parteilose in Burscheid jemals erreicht hat.“ Ralph Liebig bezeichnete sich selbst als „ein Stückchen enttäuscht, aber nicht unglücklich.“ Schlimm sei die geringe Wahlbeteiligung von knapp 53 Prozent.