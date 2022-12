Musicalische Academie Burscheid Neuer Dirigent feiert Ende Januar Premiere

Burscheid – Die Musicalische Academie von 1812 zu Burscheid tritt am Sonntag, 26. Januar, 17 Uhr, das erste Mal unter ihrem neuen Dirigenten David Boakye-Ansah auf. Unter dem Motto „Jetzt wird’s romantisch“ werden im Haus der Kunst an der Höhestraße Stücke von Wagner, Hummel und Mendelssohn zu hören sein. Das Konzert beginnt mit dem Sigfried Idyll von Richard Wagner, einem symphonischen Geburtstagsgruß an seine Frau Cosima. Das Stück ist unpompös und ungemein ausdrucksstark.

Der Solist Juri Eckhoff spielt daraufhin Johann Nepomuk Hummels Trompetenkonzert und abgerundet wird das Konzert mit Felix Mendelssohns vierter Sinfonie, der Italienischen. Darin ist der Einfluss der Italienreise des noch jungen Komponisten zu hören.

Der Eintritt kostet zwanzig Euro, Schüler und Studenten zahlen neun Euro und für Kinder im Alter unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei.

Aus 19 Bewerbern ausgewählt Anzeige Academie zu Burscheid hat einen neuen Dirigenten

Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Hentschel und im kleinen Lotto-Laden Roßenbach. Auch im Internet können karten bestellt werden. (JAN)

www.musicalische-academie.de