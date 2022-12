Bürgerbüro in Witzhelden Die Leichlinger Rathaus-Filiale bekommt einen neuen Sitz

Leichlingen-Witzhelden – Seit Ausbruch der Corona-Pandemie geschlossen, hatten die Witzheldener schon befürchtet, dass sie ihre Zweigstelle des Bürgerbüros der Stadtverwaltung ganz verloren hätten. Zumal der Raum in der Grundschule, wo es nach mehreren Umzügen zuletzt untergebracht war, mittlerweile nicht mehr zur Verfügung steht. Doch es sieht ganz so aus, als wenn für die dringendsten Meldeangelegenheiten schon bald wieder eine Dependance des Rathauses in Witzhelden eingerichtet werden könnte

Leichlingen: Suche nach günstigster Lösung läuft

Stadtrat und Verwaltung sind jedenfalls bereit, dafür Geld auszugeben. Nach der preisgünstigsten Lösung wird allerdings noch gesucht. Es standen vier Alternativen im Raum. Und als Favoriten gelten jetzt die beiden Gemeindehäuser im Ort.

Amtsleiterin Brigitte Gutendorf (links) und Claudia Gerlach im 2019 eröffneten Bürgerbüro im Konrektorenzimmer der Grundschule. Copyright: Britta Berg

Das im Oktober 2019 bezogene Büro im Erdgeschoss der Grundschule Witzhelden scheidet aus, weil es inzwischen als Konrektorenzimmer wieder für seinen eigentlichen Zweck benötigt wird. Dort wurde der Kundenservice im März 2020 mit Beginn der Kontaktbeschränkungen eingestellt, weil sich die Corona-Abstandsregeln hier nicht einhalten ließen.

Bürgerbüro im Container wäre zu teuer

Im November 2021 hat die SPD-Fraktion daher den Antrag gestellt, den Witzheldenern eine andere Anlaufstelle für ihre Anliegen anzubieten. Ihr Vorschlag: Bei der ohnehin geplanten Aufstellung von Container-Räumen auf dem Schulhof, die wie berichtet für zusätzliche Klassenzimmer der wachsenden Schule nötig werden, gleich Fertigbauten für ein Bürgerbüro mit einzuplanen.

Dem Wunsch nach Wiederinbetriebnahme einer Rathaus-Filiale konnten sich die anderen Parteien zwar anschließen. Die Container-Lösung allerdings erwies sich als sehr teuer. Denn wie die Verwaltung ermittelt hat, können die Fertigbauten nicht parallel für Schul- und Bürgerbürozwecke genutzt werden. Es müssten gemäß Arbeitsstättenrichtlinien zwei zusätzliche Container auf dem Pausenhof platziert werden, was nicht schön ist und 70.000 Euro kosten würde.

Im Aulatrakt ist auch kein Platz

Die CDU brachte als Alternative die Nutzung von Räumen im Trakt von Aula und Bürgerbegegnungsstätte in der Grundschule ins Gespräch. Aber dort ist die Installierung von dauerhaften Arbeitsplätzen laut Verwaltung aus Platz- und EDV-Gründen nicht möglich, zumal Schule und OGS ohnehin alle Räume benötigen und schon in Container ausweichen müssen.

Bündnis 90/Die Grünen regten an, bei den Witzheldener Kirchengemeinden nachzufragen. Und diese Spur wird jetzt intensiver weiterverfolgt. Denn sie ist Erfolg versprechend. Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss in seiner Sitzung am Montagabend, mit beiden Gemeinden über eine Anmietung von Büroräumen zu verhandeln und die genauen Konditionen zu prüfen.

■ Im neuen evangelischen Gemeindehaus, das diese Woche Richtfest feiert, wird eine Mischnutzung wegen datenschutzrechtlicher Bedenken nicht möglich sein. Aber im frisch sanierten alten Pfarrhaus im Dorfkern hinter der Kirche am Markt. Dort wird voraussichtlich ab April eine Büroetage mit 87 Quadratmetern im oberen Stockwerk des Fachwerkhauses vermietet.



Auch im evangelischen Gemeindehaus in Witzhelden könnte das Bürgerbüro künftig untergebracht werden. Copyright: Britta Berg

■ Im katholischen Gemeindehaus von St. Heinrich werden demnächst die Räume frei, in denen wegen der Bauarbeiten zurzeit vorübergehend das evangelische Büro untergebracht ist. Bei dem Gebäude am Ortseingang neben Kirche und Kita an der Leichlinger Straße handelt es sich um Büros im Erdgeschoss und auf der oberen Etage.