Feierstunde im Rathaus Diese vier Leichlinger bekommen die Ehrenplakette

Die Ehrenplaketten nahmen in Empfang (v.l): Rolf Schneider, Frank Schmitz (Sohn von Willi Schmitz), Hannelore Kretzer und Georg Klose – Frank Steffes (r) gratulierte.

Leichlingen – „2020 war das letzte große Neujahrsbegegnungs-Treffen“, sagte Frank Steffes bei der feierlichen Ratssitzung zu Ehrung verdienter Stadtpersönlichkeiten. „Und dann kam Corona. Und die Distanz wurde unser neues Miteinander.“ Auch in diesem Jahr konnten die vier Ehrenplaketten nicht im Januar vergeben werden, aber am Samstag war es im kleinen Rahmen und mit Masken so weit.

Hannelore Kretzer arbeitet mit ihren 85 Jahren seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich bei der Leichlinger Tafel, im Altenheim und im Sozialkaufhaus. „Wann immer Hilfe benötigt wird, ist sie da“, lobt Steffes.

Georg Klose hat sich 15 Jahre lang für den Leichlinger Behindertensport eingesetzt, von 2003 bis 2016 als Vereinsvorsitzender und habe damit das Miteinander von Menschen mit Behinderungen entscheidend mitgeprägt, sagt Steffes.

Willi Schmitz war mehr als 40 Jahre lang ehrenamtlicher Vorsitzender der Wassergemeinschaft Metzholz. Eine Aufgabe, die nach seinem altersbedingten Ausscheiden auf sieben Personen verteilt werden musste.

Rolf Schneider setzt sich seit Jahrzehnten in zahlreichen Vereinen für alles ein, was Witzhelden bereichert. (stes)