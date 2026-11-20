Die CDU-Fraktion im Stadtrat ist mit der Beleuchtung auf dem Parkplatz vor dem städtischen Friedhof Kellerhansberg und am Eingang des Friedhofs nicht zufrieden. In einem Antrag fordert sie die Verwaltung auf, kurzfristig zusätzliche Beleuchtung am Zugang zum Friedhof zu installieren, den Parkplatz ebenfalls besser auszuleuchten und auch eine weitere Straßenlaterne zwischen dem Friedhof und der Straße Kellerhansberg aufzustellen.

Die Christdemokraten heben in ihrem Antrag auf die aus ihrer Sicht dürftige Helligkeit auf den betreffenden Flächen in der dunklen Jahreszeit ab. In ihrer Begründung zum Antrag konstatiert die CDU-Fraktion, „viele Bürgerinnen und Bürger fühlten sich beim Besuch des Friedhofs unsicher“. Gerade ältere Menschen, seien „beim Besuch des Friedhofs aber auf gut erkennbare Wege und eine ausreichende Beleuchtung angewiesen“. (ps)