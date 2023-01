Hielscher-Hof in Witzhelden Freiwillig verirren im neuen Maislabyrinth

Leichlingen-Witzhelden – Ein Ferienspaß im Grünen: Das Maislabyrinth in Witzhelden ist wieder geöffnet. Die Landwirtsfamilie Hielscher hat in ihr Feld neben der L294 in Krähwinkel einen Irrgarten gemäht, in dem man sich verlaufen kann.

Unterwegs stößt man auf Fragen, die zu einem Quiz gehören, das man lösen und bei dem man etwas gewinnen kann. Das jährlich wechselnde Thema des Labyrinths sind 2022 die vier Jahreszeiten. Und denen huldigt auch das kunstvoll ins Maisfeld geschnittene Motiv, das man in ganzer Größe natürlich nur aus der Luft erkennen kann. Es zeigt Schneemann, Windvogel, Eishörnchen und Käfer.

Eintrittskarten im Hofladen

Wer unten drin steckt, hat freilich vor allem die Aufgabe, den Ausgang zu finden. Der Eintritt zum Irrgarten kostet pro Person drei Euro. Karten und den Rätselbogen bekommt man wie immer im Käseladen des Hielscher-Hofs auf der anderen Straßenseite vor der Bauernhof-Gastronomie Rusticus. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 18.30 Uhr.

Fürs Betreten des Ackers gelten ein paar Spielregeln: Hunde sollten angeleint werden, bitte keinen Müll hinterlassen und keine Maiskolben oder Pflanzen abbrechen, denn es handelt sich um Futtermais für die Tiere des Bauernhofs.

Wer am benachbarten Stall vorbeischauen und die Kühe des Milchviehbetriebs besuchen möchte, den bitten Ute und Bernd Hielscher um ruhiges Verhalten: „Kein Schreien und Toben, natürlich nicht füttern.“ Die Stallungen und Silo-Anlagen selbst dürfen zum Schutz vor Keimübertragungen nicht betreten werden. Weil große Maschinen auf dem Hof im Einsatz sind, dürfen Kinder auf keinen Fall unbeaufsichtigt aufs Gelände.