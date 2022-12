Kunst- und Klangmeile Leichlingen Rock an der Laderampe, Tanz an den Arkaden

Leichlingen – Wer am 12. Juni in Leichlingen Langeweile hat, ist selber schuld. Denn an dem Sonntag ist in der Innenstadt derart viel los, dass für jeden und jede etwas Interessantes dabei sein müsste: Von 13 bis 18 Uhr werden im Zentrum von der Postwiese bis zur Gartenstraße gleichzeitig die Kunst- und Klangmeile, der Vereinstag, der Trödelmarkt im alten Stadtpark und ein verkaufsoffener Sonntag veranstaltet, an dem 25 Geschäfte teilnehmen.

Es gibt draußen Musik und Tanz auf zwei Bühnen und an allen Straßenecken , Mal- und Kunstaktionen zum Mitmachen, Ausstellungen, Hobby-, Sport- und Spielstationen. Und der Leichlinger Heimatpreis wird auch verliehen. Der Aufbau beginnt morgens. Die untere Brücken- und die Gartenstraße werden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

„Es war schon ein großer Kraftakt, das auf die Beine zu stellen“, sagte Bürgermeister Frank Steffes am Dienstag bei der Vorstellung des Programms. Und damit meinte er vor allem die Musikschule, deren neuer Leiter Maximilian Zelzner ein solches Mammutprogramm zum ersten Mal organisiert. 2021 musste der normale Zwei-Jahres-Turnus der Klangmeile wegen der Corona-Krise ja ausfallen. Nun bringt sie zum achten Mal die Blütenstadt zum Klingen.

Musik

200 knallgrüne Musikschul-Base-Caps sind für die Aktiven bestellt worden. Fast so viele Teilnehmer, Bands, Chöre, Ensembles und Solo-Instrumentalisten werden an acht Standorten auftreten. Auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz spielen Big Band und Folklore-Ensemble, Trompeter, Musiker von Sekundarschule und Gymnasium und das Orchester Pension Tina. Erstmals gibt es eine zweite Bühne an den Arkaden in der Marktstraße, wo getanzt wird, heimische Gospel-, Männer- und Frauenchöre singen und auch der Beschwerdechor Leverkusen zu Gast ist. Vier Rock- und Pop-Bands spielen erstmals an der Kodi-Laderampe an der Zufahrt zum Pastorat.

Kunst

Die Straßengalerie wird um 13 Uhr auf dem Marktplatz eröffnet. 23 Kunstschaffende stellen bis zum 3. Juli ihre Arbeiten in Schaufenstern aus. Die Kunstmeile konzentriert sich auf die Postwiese im Brückerfeld. Dort kann auf einem Kunst-Spielplatz geschraubt, gesägt und gepinselt werden und entsteht mit den Besuchern ein Fantasie-Objekt. Fotokünstler stellen ihre Techniken vor, es gibt eine Malstation für Kinder und Fotos im Blütenrahmen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Leichlinger Heimatpreis Anzeige Auszeichnung für Kinder und Künstler

Grünes Licht vom Stadtrat Anzeige Blau-Grüne Klimaachse Leichlingen soll Starkregen ausbremsen

„Da kommt keine andere Ausstellung mit“ Anzeige Leichlinger Künstler versenkt Skulpturen

Vereinstag

22 Vereine vom Chor über die DLRG und den Geschichtsverein bis zu Imkern, Tierschützern und Karnevalisten präsentieren sich an Infoständen. Das Leichtathletik-Talent-Team misst Sprints mit der Lichtschranke, der ADFC codiert Räder, die Feuerwehr, das Rote Kreuz und der Bürgerbus stellen ihre Fahrzeuge aus. Der Heimatpreis 2022 wird um 14.30 Uhr an die Kindertagesstätte Arche Noah, den Skulpturenpark Sinneswald und die Kabarettgruppe Weibsbilder verliehen.

Die Standplätze der Klangmeile sind voll besetzt, wer noch am Vereinstag teilnehmen möchte, muss sich zeitnah beim Bürgermeister-Büro im Rathaus melden.