Nach der Flut in Leichlingen Textilpflege im Bulli und Klavierzimmer

Leichlingen – Not macht erfinderisch. Sagte sich Schneidermeister Orhan Ilhan, steckte den Kopf nicht in den Sand, kapitulierte nicht vor dem nach 2018 und 2020 schon dritten und jetzt schlimmsten Wasserschaden in seinem Geschäft, sondern improvisierte. Die Hochwasserflut, die seine Änderungsschneiderei und Reinigung in den Arkaden an der Marktstraße hinweggespült hat, zwang ihn zu außergewöhnlichen Methoden, um seinen Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten und seine Familie durch die Katastrophe bringen zu können. Dabei halfen ihm ein Bulli und eine nette Nachbarin.

Schneidermeister Orhan Ilhan im Kleidungslager in der Wohnung von Nachbarin Irene Schneider, die ihm in der Not hilft. Copyright: Britta Berg

Während sein Laden, die nach dem Vorgänger benannte Änderungsschneiderei Bas, in Keller und Erdgeschoss komplett im Wupperschlamm untergegangen ist und wie so viele Räume in der Leichlinger Innenstadt momentan mit Bohrhämmern in den Rohbauzustand gemeißelt wird, hat er seinen Textilpflege-Betrieb auf die Straße verlegt: In einen VW Bus.

Rollende Annahmestelle

Ilhans grauer Multivan parkt auf dem Seitenstreifen vor dem Geschäft und fungiert jetzt als rollende Annahmestelle für Wäscherei und Reinigung. Im Transportraum sind keine Sitze für seine drei kleinen Kinder, sondern stehen Kleiderständer voller Jacketts, Blusen und Anzüge. Mit dem Quittungsblock steht Ilhan an der Schiebetüre, quittiert Aufträge, gibt Nummernzettel und Pakete und Plastikhüllen mit frisch gewaschenen Textilien heraus.

„Trotz Hochwasser-Baustelle bin ich für Sie da“ hat er in Großbuchstaben auf ein Plakat an seinem Schaufenster geschrieben, hinter dem Abbruch und Trockenlegung laufen. Reinigung, Änderungsschneiderei und Heißmangeldienst, auch für Teppiche und mit Abholservice, hält er so am Laufen. Seine Kundschaft findet das super und hält ihm die Treue. Nur schwierige Aufträge wie Brautkleider kann er aktuell nicht übernehmen, weil er für die Qualität der Arbeiten im Krisenmodus nicht garantieren kann. Denn seine vielen Nähmaschinen, auch spezielle für Leder und feine Arbeiten, Knopflöcher und feste Stoffe, sind durch den Wupperschlamm alle ruiniert worden.

Der VW-Bus ist ihm geblieben. Und er hofft, dass er ihn als Starthilfe zur Wirtschaftsförderung mit Duldung der Stadt auch weiterhin ohne Parkschein abstellen darf. Der Wagen kann freilich nicht ein zweistöckiges Ladenlokal ersetzen. Und da kommt Irene Schneider ins Spiel, die nette Nachbarin, die über dem Geschäft in der Marktstraße 5 wohnt. Sie fungiert nicht nur als Poststelle für den Briefträger, nimmt Ilhans Briefe und Pakete entgegen, sondern hat Orhan Ilhan in ihrer Wohnung spontan einen bisher als Klavierzimmer genutzten Raum als Lager zur Verfügung gestellt.

In der Dependance stapeln sich jetzt neben den privaten Bücherregalen die Textilien der Kunden, stehen Ständer voller fremder Hemden, Jacken und Kleider. Klasse Nachbarschaftshilfe. Sie hilft in Leichlingen zurzeit so vielen aus der Not.