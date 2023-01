Neue Kindertagesstätte an der Uferstraße Alter Baum muss doch nicht weichen

Leichlingen – Für den Bau der geplanten Kindertagesstätte an der Uferstraße gibt es erste Entwürfe. Im Auftrag der Elterninitiative „Die Quelle“, die Träger der Ganztagsbetreuung an der Grundschule ist und auch Träger der neuen Kita auf deren Grundstück wird, hat ein Architekturbüro Planskizzen zur möglichen Anordnung von Gebäuden angefertigt.

Vier Kita-Gruppen und eine Mensa

Sie zeigen, dass eine viergruppige Kita auf dem Gartengelände hinter der städtischen Grundschule wohl untergebracht werden kann ohne vor allem den großen alten Baum in der Mitte der Grünfläche zu opfern. Damit ist eine große Sorge von Naturschützern möglicherweise gebannt.

Die Verwaltung stellte die noch vorläufigen Ideen am Donnerstagabend außerhalb der Tagesordnung dem Jugendhilfeausschuss vor, der in der Aula Am Hammer tagte. Die Skizzen sehen die Anordnung eines rechtwinkligen Kita-Gebäudes mit zwei Flügeln in der westlichen Ecke des Grundstücks dicht an der Hecke zur Bahnhofstraße vor. Es soll nach Angaben von Fachbereichsleiter Ingolf Bergerhoff ein- bis zweistöckig werden.

Pavillon wird weichen

Der dort noch stehende Pavillon des türkischen Arbeitnehmervereins muss für den Neubau weichen. Der vorhandene Baumbestand soll aber so weit es geht geschont werden.

Eine weitere gute Nachricht: In Zusammenarbeit mit den Planern der „Quelle“ wird es anscheinend auch klappen, gleichzeitig mit dem Bau der neuen Tagesstätte zusätzliche Räume für den Schulbetrieb zu schaffen. „Wir schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe“, freut sich Bergerhoff, dass dieses Vorhaben gelingt. Zur Uferstraße hin ist der Anbau eines neuen Traktes für Schule und Ganztag mit einer Küche und Mensa vorgesehen. Dort, und nicht an der gefährlicheren Bahnhofstraße, wird auch der Eingangsbereich zur Kita sein.

Auch in der geplanten neuen Tagesstätte am Büscherhof gibt es Fortschritte. Nachdem es beim Ausschreibungsverfahren Verzögerungen gegeben hat, geht die Verwaltung davon aus, dass auf dem Gelände neben der städtischen Kita und der Grundschule Anfang Oktober mit den Bauarbeiten begonnen wird. Träger und Bauherr dieser viergruppigen Einrichtung ist die Diakonissenstiftung Bethanien, die sich erstmals in Leichlingen engagiert.

Quarantäne in Förstchen ist abgelaufen

Die städtische Kita Förstchen, die wegen einer am Coronavirus erkrankten Erzieherin und weiteren anderen Krankmeldungen des Personals eine Woche lang komplett geschlossen werden musste, kann am Montag ihren Regelbetrieb wieder voll aufnehmen.

Es sind keine weiteren Infektionen oder positiven Tests aufgetreten, sagte Ingolf Bergerhoff, so dass alle Kinder wieder aus der Quarantäne entlassen werden können.