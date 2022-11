Obsthof an der L294 in Leichlingen Bergische Bauernscheune Conrads geschlossen

Leichlingen – Jetzt ist es doch so weit gekommen, dass der Betrieb eingestellt wird: Die „Bergische Bauernscheune Conrads“, der größte Leichlinger Hofladen an der L294 in Junkersholz, wird geschlossen. Auf der Homepage des Geschäftes wird das Ende zwar noch verschwiegen, dort heißt es „Wir haben weiterhin für Sie geöffnet“, aber an der Eingangstüre bestätigt ein handgemaltes Schild, was im Kundenkreis als Gerücht schon die Runde machte: „Am Samstag, 30. April, schließen wir unser Geschäft. Vielen Dank für die lange Treue! Ihr Scheunen-Team“.

Die lange Treue reicht bis 2002 zurück, als die damals neu erbaute Holzscheune mit Betriebswohnung auf dem Grundstück des früheren Straßenverkaufsstandes des Obsthofs eröffnet wurde. Sie hat sich mit ihrem breiten Sortiment auf Anhieb als beliebter Standort bäuerlicher Direktvermarktung etabliert und zahlreiche Ausflügler zum Einkaufs-Stopp animiert. Neben Obst, Gemüse und Kartoffeln gab es hier auch Backwaren, Käse, Saft, Fleisch und Wurst zu kaufen, bis hin zu bergischen Souvenirs und maßgeschneiderten Hemden.

Zwangsversteigerung im letzten Moment verhindert

Vor zwei Jahren drohte dem Betrieb das erste Mal das Aus: Die Bauernscheune stand mitsamt der 18 Hektar großen Obstplantage, Reitplatz und drei Wohnungen vor der Zwangsversteigerung. Die konnte im November 2020 in letzter Minute noch verhindert werden. Erst an dem Tag, als die Immobilie auf Betreiben einer Bonner Anwaltskanzlei vor dem Amtsgericht in Opladen unter den Hammer kommen sollte, meldete Thomas Conrads, dass das Verfahren abgewendet worden sei. Auf gut eine Million Euro hatte ein Gutachter das Anwesen taxiert. Die offenen Rechnungen konnten im Hintergrund offenbar irgendwie beglichen werden.

Inzwischen haben sich die Besitzverhältnisse wieder geändert. Der frühere Eigentümer und ihr Erbauer Thomas Conrads sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ jetzt, dass er schon seit einem Jahr nicht mehr Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebs sei. Ob die Schließung endgültig sei oder welche Pläne es für die Zukunft des landwirtschaftlichen Anwesens gibt, sei ihm nicht bekannt.