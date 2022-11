Tag der Pflege in Leichlingen und Burscheid Flashmob für eine strapazierte Branche

Leichlingen/Burscheid – Die wertvolle Arbeit, die Alten- und Krankenpflegekräfte leisten, wird vor allem seit Ausbruch der Corona-Pandemie gelobt und gewürdigt. Der abendliche Applaus, der ihnen zeitweilig öffentlich gespendet wurde, ist inzwischen verebbt. Der Personalmangel, Überforderung und zu schlechte Bezahlung sind geblieben. Der internationale Tag der Pflege, der am Donnerstag, 12. Mai, begangen wird, soll Leistungen und Probleme der Branche ins Rampenlicht rücken und Werbung für das Berufsbild und die Ausbildung machen. Kreisweit wartet der Aktionstag mit vielen Veranstaltungen in allen Kommunen auf, die unter dem Motto „Gute Pflege muss gepflegt werden!“ steht.

In Leichlingen, wo mit dem Pflegeseminar der Diakonie eine Ausbildungsstätte ihren Sitz hat, ist besonders viel los. „Natürlich wird es auch von unseren Auszubildenden Aktionen geben“, kündigt Katharina Bettermann-Osenberg von der Evangelischen Pflegeakademie Hasensprungmühle an. Im Brückerfeld gibt es von 11 bis 14 Uhr Informationen und Präsentationen. Die Aktionen beginnen um 11 Uhr mit einem Spaziergang der Auszubildenden des Seminars vom Hasensprung zum Marktplatz. Dort steht eine Wunschbox, in der Passanten Wünsche für die Zukunft der Pflegekräfte formulieren können. Die zukünftigen Fachkräfte sowie Dozenten beraten Interessierte zur generalistischen Pflegeausbildung und präsentieren historische und aktuelle Berufsbekleidung. Ab 12.30 Uhr wollen die Nachwuchskräfte einen demonstrativen Flashmob platzieren.

Geburtstag von Florence Nightingale

„Wenn Sie ganz großes Glück haben,“ verrät Bettermann-Osenberg, „treffen Sie vielleicht auch auf Florence Nightingale.“ Sie gilt als „Mutter der Pflege“, die vor 202 Jahren am 12. Mai geboren wurde. Ihr zu Ehren wird jedes Jahr an diesem Datum der Aktionstag gefeiert. Weitere Aktivitäten sind für große und kleine Besucher geplant. Im Forum der Akademie neben dem Seniorenheim Hasensprungmühle läuft derweil bis 16 Uhr in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg ein Gesundheitstag für Schülerschaft und Mitarbeitende.

Der Altbau der Pflegeakademie neben dem Altenheim am Hasensprung wird abgebrochen, wenn die Berufsschule umzieht. Copyright: Britta Berg

In Burscheid bauen die Partner des Senioren-Hilfenetzwerkes und die städtischen Senioren- und Pflegeberaterinnen Cosima Mai und Ute Scharf von 11 bis 14 Uhr auf dem Vorplatz der Kreissparkasse an der Ecke Hauptstraße/Höhestraße einen Aktionsstand am Jugendstil-Brunnen auf. Sie informieren überwiegend in weißer Kleidung – der Symbolfarbe für die Pflege, über Alltagshilfen, Pflege und Demenz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Alterserscheinungen mit Simulationsbrillen und in einem Spezialanzug testen und einen Gehweg zur Mobilitätsförderung ausprobieren.

Landrat Stephan Santelmann nimmt um 13.45 Uhr in Bergisch Gladbach an einer Talkrunde mit Schülerinnen und Schülern vor dem Einkaufszentrum Rhein-Berg-Galerie teil. „Einerseits steigt die Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen aufgrund des demographischen Wandels. Andererseits ist der Pflegefachkraftmangel auch im Rheinisch-Bergischen Kreis bereits heute deutlich zu spüren“, erklärt der Chef der Kreisverwaltung anlässlich des Aktionstages: „Es gilt, diesem Mangel vorzubeugen. Für diese wertvollen Tätigkeiten und ihren unermüdlichen Einsatz bedanke ich mich von ganzem Herzen, besonders unter den erschwerten Bedingungen während der Corona-Pandemie“, so der Landrat in einem Aufruf zum Besuch der Veranstaltungen.

Der Berufsverband für Pflegeberufe fordert für die Branche eine gerechte Vergütung auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsprofessionen, Perspektiven für die berufliche Weiterentwicklung „und vor allem Arbeitsbedingungen, die ein zufriedenes, langes Verbleiben im Beruf möglich machen.“

„Die Ansprüche haben sich im Lauf der Zeit stetig weiterentwickelt, nicht aber die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Pflege“, erklärt auch Claudia Materne, die Leiterin des Amts für Soziales und Inklusion im Kreis. Der Berufszweig finde nicht die angemessene Wertschätzung: „Zwar scheint das Ansehen der Pflegekräfte in der Pandemie kurzfristig gestiegen zu sein, doch strukturell bleibt die Situation für die Pflegefachkräfte unverändert.“

Alle Aktionen zum Tag der Pflege sind auf der Homepage des Kreises aufgeführt:

www.rbk-direkt.de/tag-der-pflege.aspx