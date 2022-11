Leverkusen – Die Notwendigkeit des Gerätes erschließt sich schon nach fünf Minuten Verkehrsbeobachtung: Fast jedes Auto, dass die Bergische Landstraße herunterkommt, ist schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer. Und erntet dafür einen traurigen, roten Smiley. „Das Gerät erfasst Autos hier etwa 100 Meter vor der Anlage“, erklärt Marcus Funke, von der Traffic Controlling GmbH, die die Mini-Geschwindigkeitsanzeige produziert. „Danach zeigt es im Sekundentakt die neue Geschwindigkeit an.“

554 Blitzer in drei Tagen

Eine Art Belohnungssystem für bremsende Autofahrer – und auch das funktioniert: Wenn sie die Anlage vor der Gezelinschule erreicht habe, wird den meisten Fahrern ein lachender, grüner Smiley angezeigt. Bislang wurde die Anlage mit Batterie betrieben – diese war jedoch häufiger leer und das Gerät außer Betrieb. Nun hat Funke gemeinsam mit der EVL eine Dauerlösung gefunden: In Teamarbeit wurde das Gerät an die Stromversorgung der Straßenlaterne angeschlossen, an der sie ohnehin befestigt ist. „Eine tolle Lösung, um den Schulweg für unsere Kinder hier dauerhaft sicherer zu machen“, lobt Schuldezernent Marc Adomat.

Die katholische Gemeinschaftsgrundschule ist in Schlebusch äußerst beliebt, der Standort an der auch von LKW und häufig viel zu schnell befahrenen Hauptstraße allerdings problematisch. Das belegt auch die Bilanz des mobilen Blitzgerätes, das zu Schuljahresbeginn im August drei Tage lang vor der Schule stand: Insgesamt 554 Mal hat das Gerät hier ausgelöst, von den 529 verwertbaren Fotos waren 522 im Bereich eines Verwarngeldes, sieben Fahrer waren deutlich zu schnell und mussten ein Bußgeld zahlen. Dennoch haben sich Eltern vehement gegen Pläne gewehrt, die baufällige Schule zu verlegen. Sie soll nun abgerissen und an selber Stelle wieder aufgebaut werden. Umso wichtiger ist es, Autofahrer immer wieder an die Kinder zu erinnern.