Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Stadt im Juli um 148 auf jetzt 7102 Personen gestiegen, 2,1 Prozent mehr als im Juni. Dieser recht deutliche Anstieg der absoluten Zahl bedeutete, dass die Arbeitslosenquote im Monat Juli auf 7,9 Prozent stieg. Im Juni lag sie bei 7,8 Prozent, genauso hoch wie im Juli 2025.

Das Gros dieses Anstiegs entfiel auf die Personen, die von der Arbeitsagentur betreut werden, also Empfänger von Arbeitslosengeld. Deren Zahl nahm im Juli um 127 gegenüber Juni zu (378 mehr als vor einem Jahr). Die Zahl der längerfristig arbeitslosen Frauen und Männer, die das Jobcenter Leverkusen betreut, stieg dagegen um lediglich 21 gegenüber Juni. Und ihre Zahl liegt um 263 niedriger als vor einem Jahr.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli recht deutlich gestiegen. Copyright: Peter Seidel/Langdock

Die Zahl der offenen Stellen in der Stadt ist weiterhin hoch. Im Juli kamen 261 neu hinzu, 57 mehr als vor einem Jahr. Insgesamt suchen die Unternehmen für 1299 freie Stellen eine Bewerberin oder einen Bewerber. „Sehr positiv ist, dass die Zahl der neu gemeldeten Stellen deutlich gestiegen ist und in allen drei Regionen deutlich über dem Vorjahreswert liegt. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die aktuellen Rahmenbedingungen für die Unternehmen herausfordernd sind“, kommentierte Pascal Sahlmen, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die neben Leverkusen auch für den Rheinisch-Bergischen und den Oberbergischen Kreis zuständig ist, die Arbeitsmarktzahlen von Juli.

Auch im Oberbergischen Kreis nahm die Zahl der Arbeitslosen zu. Gegen den Trend sank sie hingegen im Rheinisch-Bergischen Kreis im Juli. Dort beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 6,3 Prozent, 0,1 Punkte weniger als im Monat Juni und im Juli 2025. In Leichlingen verharrte die Zahl der Arbeitslosen bei 874, wie im Vormonat. Im Juli 2025 waren in der Stadt 921 Menschen arbeitslos. In Burscheid nahm die Zahl der Arbeitslosen um 18 auf jetzt 771 ab. Im Juli 2025 lag ihre Zahl bei 752.