Bergisch Neukirchen „Glück im Glas“ und „Game of Thrones“-Tassen beim Kunstbasar

Leverkusen – Kunstvolle, filigrane Blumen aus Keramik, abstrakte Gemälde oder auch handgemachte Filzpuppen – auf dem zweiten Kunstbasar am Obstweg in Bergisch Neukirchen gab es für die Besucher am Sonntag viel zu sehen.

Versteckt hinter einer Hecke bot sich den Besucherinnen und Besuchern des Basars ein besonderer Anblick: Auf einer großen Wiese stellten Künstlerinnen und Künstler ihre Gemälde, Handarbeiten und Skulpturen zur Schau. „Der Basar fühlt sich schon fast an wie ein Festival“, erzählt Norbert Kaluza, einer der Organisatoren der Veranstaltung. „Wir haben Live-Musik, schönes Wetter und großartige Kunstwerke.“

Gemälde, Handarbeiten und Skulpturen gab es zu entdecken, und auch „Glück im Glas“. Copyright: Ralf Krieger

Gemeinsam mit seiner Keramikgruppe hat der Künstler den kleinen Basar mit 17 Ausstellern aus Leverkusen, Kürten und Köln bereits zum zweiten Mal organisiert. „Der Basar und der Obstweg sind eine tolle Kombination: Die Besucher können sich hier unsere Kunst anschauen und danach durch die Natur wandern“, erklärt Kaluza.

Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von Klaus Jakobi am Saxophon und Anna Gold auf der E-Violine. Ihre Interpretationen moderner Pop-Songs wechselte sich mit den Jazz-Tönen des Saxofonisten ab. Doch die Musik war nicht der einzige Grund, warum Anna Gold an diesem Sonntag auf dem Basar war: An einem eigenen Stand bot sie ihre Gemälde und selbst gemachtes Keramik-Geschirr zum Verkauf an. „Durch die Pandemie habe ich angefangen zu malen und zu töpfern“, erzählt sie. „Die letzten anderthalb Jahre waren für mich schwierig. Ich konnte meinem Beruf als Musikerin kaum nachgehen und habe mir stattdessen mit der Kunst die Zeit vertrieben.“

Besonders die Tassen der Musikerin fallen auf: Die Griffe der dunkelbraunen oder bunten Keramik-Tassen bestehen aus kleinen Ästen und Holzstücken, die sie im Wald gefunden hat. Die Inspiration zu diesem „Drachengeschirr“, wie Anna Gold ihre Tassen nennt, habe sie aus der Serie Game of Thrones. „Es dauert etwa einen Monat, bis eine Tasse fertig ist.“

Aquarelle von Mensch und Tier

Die Künstlerin Anja Jaeger aus Rösrath war mit ihrer Kunst zum ersten Mal auf dem Basar vertreten. „Es ist sehr schön und harmonisch hier“, empfindet sie. Neben abstrakten Aquarellen zeichnet Anja Jaeger auch Menschen und Tiere in bunt und schwarz-weiß. Einen Teil ihrer Motive bietet sie außerdem auch als Postkarten zum Verkauf an.

Am Stand von Ursula Schlag-Bäumer fanden die Besucher „Glück im Glas“ – kleine und große Vorratsgläser, gefüllt mit rot-weißen Fliegenpilzen aus Filz. „Für Geldgeschenke sind die Glücksgläser super“, sagt die Künstlerin. „Aber auch zum Hinstellen und Anschauen sind sie einfach schön.“ Ursula Schlag-Bäumer filzt seit fast 30 Jahren.

Mit-Organisator Norbert Kaluza und die anderen Mitglieder seiner Keramikgruppe haben bereits Ideen für einen weiteren Kunstbasar.

„Wir überlegen aktuell, ob wir ähnliche Veranstaltungen auch an anderen Standorten organisieren können“, erklärt er. Genaueres wollte er allerdings noch nicht verraten.