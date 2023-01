Besondere Ehrung Leverkusener Löwe für Bernd Fass

Leverkusen – Bernd Fass, über drei Jahrzehnte lang Geschäftsführer des Gemeinnützigen Bauvereins Opladen (GBO), erhält in diesem Jahr den Leverkusener Löwen. Das hat das Kuratorium des Vereins „Wir für Leverkusen – ein starkes Stück Rheinland“ am Dienstag einmütig beschlossen. Die Bronzeskulptur des zwiegeschwänzten Bergischen Löwen aus dem Leverkusener Stadtwappen, geschaffen von dem 2014 gestorbenen Künstler Kurt Arentz, wird seit 2006 jährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise um das Ansehen von Leverkusen verdient gemacht haben.

Bernd Fass, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand ging, hat nach Ansicht des Kuratoriums in herausragender Weise dazu beigetragen, modernen und bezahlbaren Wohnraum mit einem angemessenen sozialen Umfeld in der Stadt zu schaffen und das architektonische Stadtbild über Opladen hinaus nachhaltig mit zu prägen. Der Ehrenpreis wird ihm voraussichtlich im November im Rahmen einer Feierstunde im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich verliehen. Die Ehrung ist mit einem Preisgeld von 5000 Euro für gemeinnützige Zwecke verbunden, das dabei übergeben wird. (ger)