Der neue Alltag in Leverkusen Ostern wird anders - Familienbrunch per Videochat?

Das Osterfest wird dieses Jahr ein wenig anders - nur wie?

Wird die Familie beim Osterbrunch per Videochat dazugeschaltet?

Leverkusen – Kuchen in Lämmchenform, bunte Eier, zartes Filet: Wie surreal wirken die Fernsehwerbungen, in denen Supermärkte und Discounter Exklusives für den Ostertisch bewerben, wie deplatziert scheinen die Bilder von fröhlichen Familienrunden um den gemeinsamen Tisch, die über die Mattscheibe flimmern.

Ein Blick in die eigene Wohnung offenbart: Es ist nichts geschmückt, keine Osterdeko steht auf dem Tisch, keine Blumen vermitteln Frühlingsgefühle.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Auch eine geistliche Krise“ Anzeige So geht die Kirche mit Corona um - Kommunion aufgeschoben von Agatha Mazur

Kommentar Anzeige Wer Kirchen offen lässt, hat den Ernst der Lage nicht verstanden

Neuer Alltag in Leverkusen Anzeige Wie der Kindergeburtstag auch ohne Party ein Erfolg wurde von Stefanie Schmidt

Alle Folgen Anzeige So lebt Leverkusen in Corona-Zeiten - unser neuer Alltag

Der neue Alltag in Leverkusen Anzeige Wie kommt die Waschmaschine jetzt in den Keller? von Stefanie Schmidt

Obwohl bald Palmsonntag ist, fühlt es sich nicht so an. Bei einem Spaziergang an der frischen Luft fällt auf, dass im Viertel hier und da an einigen Sträuchern bunte Plastikeier hängen – was man in Nicht-Corona-Zeiten als „kitschig“ abgetan hätte, wird nun zum Leuchtfeuer an Normalität.

Frühstück per Videochat

Wie soll denn nun Ostern aussehen? Osterfeuer und Osternacht? Es bleibt dunkel. Traute Familienrunde? Fehlanzeige. Man muss sich arrangieren: Wer einen Gottesdienst besuchen will, tut dies online. Selbst der Papst lässt seinen „Urbi et orbi“-Segen mittlerweile im Internet übertragen. Vielleicht sollte man beim festlichen Frühstück oder Osterbrunch seine versprengten Familieninseln per Videochat dazuschalten, damit man wenigstens etwas das Gefühl hat, man ist beisammen.

Obwohl für Christen das Osterfest als das höchste Fest im Jahreszyklus gilt, ertappt man sich bei dem Gedanken: Gut, dass wir immerhin Weihnachten noch normal feiern konnten. Weihnachten unter Corona-Bedingungen? Kaum vorstellbar.

Aber auch für Ostern ist es noch nicht zu spät: Ein paar Forsythienzweige in die Vase oder aus alten Kisten hervorgekramte Dekohühner sind immerhin ein Tropfen auf den heißen Stein. Und selbst wenige Minuten mit der Familie am Smartphone-Bildschirm erzeugen durchaus ein heimeliges Gefühl der Normalität. Dieses Jahr wird Ostern eben anders.