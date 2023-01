Entscheidung zu Raststätten steht weiter aus

Andreas Scheuer hat sich noch nicht entschieden: Entgegen der Darstellung in einer Wurfsendung der Deges hat das Bundesverkehrsministerium die beiden Standorte für Lkw-Parkplätze an der Autobahn 1 keineswegs abgesegnet. Das hat der Leiter der Abteilung Bundesfernstraßen, Stefan Krause, dem Oberbürgermeister auf dessen Nachfrage versichert. Die Deges habe sich geirrt, die Behauptung sei inzwischen im Internet korrigiert worden, schreibt Krause an Uwe Richrath: „Über die Standorte wurde noch nicht abschließend entschieden.“

Die betroffenen Städte Leverkusen und Burscheid wehren sich entschieden dagegen, die Raststätte mit Toiletten und 50 Plätzen für Lastwagen sowie 20 für Personenwagen auf ihrem Stadtgebiet zu bauen. In Leverkusen haben die Deges-Planer ein Grundstück am Festen Weg, nicht weit von der Derr-Siedlung ausgeguckt, in Burscheid einen Platz in Hahnensiefen. Ob sie verwirklicht werden, ist unklar. Das Planfeststellungsverfahren beginnt erst; darin haben auch die betroffenen Kommunen das Wort. Am Leverkusener Standort kommt ein weiteres Problem hinzu: Die Besitzer des Landes, Rainer und Christa Meuthen, wollen nicht verkaufen. (tk)