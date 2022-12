Gedenkgottesdienst in St. Antonius Leverkusener nehmen Abschied von Leo Verhülsdonk

Leverkusen – Am Dienstagabend haben Angehörige, Bekannte und Gemeindemitglieder in der St. Antonius Kirche in Wiesdorf Abschied von Leo Verhülsdonk genommen. Der ehemalige Pfarrer der Kirche ist am 30. Januar im Alter von 94 Jahren gestorben.



Etwa 150 Personen kamen, um sich bei einem Gedenkgottesdienst von Verhülsdonk zu verabschieden. Klara Thiebes, Gemeindemitglied und ehemalige Pfarramtssekretärin, würdigte Verhülsdonk zu Beginn der Messe für sein Engagement in Wiesdorf: „Sein Ziel war immer, die Gemeinde zusammenzuführen. Alle Generationen sollten sich hier wohlfühlen. Er hatte für alle stets ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Keiner ging von ihm weg, ohne dass ihm geholfen wurde.“



Verhülsdonk war seit 1957 in der Gemeinde tätig, zunächst als Kaplan, dann als Pfarrer. Im Jahr 2002 zog es ihn zu seiner Schwester nach Koblenz, doch auch von dort aus unterstützte er die Gemeinde, wie Thiebes betonte. Nach dem Tod der Schwester 2018 kam er wieder nach Leverkusen zurück. Verhülsdonk ist vor allem für die von ihm organisierten Zeltlager bekannt, die tausenden Kindern Ferien in der Natur ermöglichten. (fho)