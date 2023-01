Gratis-Parken als Wirtschaftsförderung

Leverkusen – Die Stadt Leverkusen soll an zentralen Stellen ihrer Zentren Wiesdorf, Opladen und Schlebusch zwei Monate lang darauf verzichten, Parkgebühren zu erheben und stattdessen eine Parkscheinregelung zur Begrenzung der Abstellzeit von Fahrzeugen gelten lassen. Angesichts eines selbst an einem Samstag großteils leeren Marktplatzes in Opladen, auf dem ansonsten kaum ein freier Parkplatz zu finden ist, ist die Ratsfraktion von Opladen Plus auf die Idee gekommen, mit dieser zeitlich und räumlich begrenzten Vergünstigung wieder mehr Menschen in die Stadt zu locken und damit einen Beitrag zur Wiederbelebung des Wirtschaftslebens zu leisten. Dieses sei infolge des Corona-Lockdowns sehr zum Erliegen gekommen.

„Der Erlass der Parkgebühren über einen begrenzten Zeitraum ist eine freundliche Einladung an alle Besucher, die drei Zentren Opladen, Schlebusch und Wiesdorf wieder aufzusuchen“, heißt es in der Begründung des Antrags von Opladen Plus, der in den politischen Gremien beraten werden soll, die im Juni wieder tagen werden. (ger)