Auch zum Ende der Beweisaufnahme im Prozess um millionenschweren Immobilienbetrug war Björn Haack noch einmal gefragt: Der Gutachter musste noch einmal darlegen, wie er den wahren Wert der Häuser ermittelt hat, die von den fünf Angeklagten stark überteuert weiterverkauft worden waren. Angeblich nach einer umfassenden Sanierung, die aber sehr oft mangelhaft ausgeführt war, mit dem Ergebnis, dass die Betrüger viel mehr Geld einnahmen, als angemessen gewesen wäre. Die Staatsanwaltschaft hat den Schaden für die Käufer auf 8,5 Millionen Euro beziffert. Die Mehrfamilienhäuser stehen in Köln, Essen, Recklinghausen, Krefeld und Marl.

Dabei ging es auch schlicht um Definitionen: „Wo hört eine Modernisierung auf? Wo fängt die Kernsanierung an?“ Diese Fragen musste Haack ebenfalls in seinem umfänglichen Gutachten beantworten. Vor allem die Verteidigung des Hauptangeklagten, der nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt, legt es darauf an, die Zahlen des Sachverständigen zu erschüttern. Das gelang am Montag vor der 28. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts allerdings nur bedingt. Gelegentlich griff auch die Staatsanwältin und der Vorsitzende Richter Martin Lamsfuß ein: Nicht jede Frage war zulässig.

Die einzige Frau unter den Angeklagten kann die Angelegenheit jedenfalls auf der strafrechtlichen Ebene abhaken. Am 28. Oktober hatte es in dem Prozess ein Rechtsgespräch gegeben. Das Ergebnis: Das Verfahren gegen die 37-Jährige wird vorläufig eingestellt, weil ihre Schuld als gering angesehen wird.

Wie es zivilrechtlich weitergeht, steht auf einem anderen Blatt. Die betrogenen Käufer machen natürlich Schadensersatz geltend. Dass sie bei der 37-Jährigen damit Erfolg haben werden, ist nicht sehr wahrscheinlich. Ihre Mandantin können nichts zahlen, sagte ihre Anwältin.

Die Richter haben nach vielen Verhandlungstagen genug gehört. „Wir würden die Beweisaufnahme abschließen“, kündigte Martin Lamsfuß am Montagnachmittag an. Ob die Verteidigung da mitspielt, ist eine andere Frage. Der Anwalt des Hauptangeklagten will noch weitere Anträge stellen. Erst danach könnten die Plädoyers gehalten werden. Bis ein Urteil in dem aufwändigen Strafprozess gefällt wird, der Ende August begonnen hatte, dauert es auf jeden Fall noch bis Dezember.