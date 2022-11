Kitas und Spielplätze zu So können Sie Ihre Kinder zu Hause beschäftigen

Leverkusen – Die Spielplätze in Leverkusen sind geschlossen. Eltern stellt das vor eine enorme Herausforderung. Wie das Kind in den eigenen vier Wänden beschäftigen und so bei Laune halten? Die Katholische Familienbildungsstätte hat Ideen zusammengestellt, wie Eltern dem Lagerkoller vorbeugen können. Und auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns auf Facebook Ideen geliefert. Wir machen uns in den kommenden Tagen auf die Suche nach weiteren Ideen und wollen diese Liste kontinuierlich erweitern.

Murmelbahn aus Klopapierrollen

Vom Blog mamakiste.de kommt die Idee, aus Rollen von Küchen- und Klopapier eine Murmelbahn zu bauen. Dazu braucht es lediglich viele leere Rollen, Farben und buntes Klebeband.

Die Rollen können vorab bunt bemalt oder im Original belassen werden. Mit Tape werden die Rollen an einer passenden Stelle, z.B. einer Tür oder Wand, festgeklebt. Nach und nach können weitere Rollen angebaut werden, bis eine Bahn entsteht. Sie sollte so konstruiert sein, dass die Murmel unten gut ankommt.

Theater spielen

In verschiedene Rollen zu schlüpfen macht vielen Kindern einen Heidenspaß. Die Familienbildungsstätte schlägt vor zu überlegen, welche Requisiten zu Hause vorhanden sind. Kinder können dann selbst entscheiden, welche Rollen für Sie am spannendsten sind. Köchin, Briefträgerin oder vielleicht Kassierer?

Geschichten erzählen

Statt Geschichten einfach nur vorzulesen, können sie so umgebaut werden, dass Fehler enthalten sind. Die Kinder raten, wo die Eltern umgedichtet haben. Vielleicht hat Rapunzel plötzlich grüne Haare oder in Rotkäppchen wird der Wolf zu einem Hasen? Tipps für die Vorlesestunde gibt es auch. Die reine Zeit des Vorlesens sollte nicht länger als 10 bis 20 Minuten sein. Kinder brauchen die Möglichkeit, eigene Fragen und Gedanken einzubringen. Am Ende des Vorlesens kann das Gehörte gemeinsam besprochen werden.

Wolkenbilder

Welche Form hat diese Wolke? Wo kommt sie wohl her? Und welches Bild ergeben die Wolken zusammen? Das Wolkenbilder-Spiel funktioniert an jedem Fenster oder auf dem Balkon.

Ratespiele

Bei diesem Spiel sind alle Sinne gefragt. Nur mit den Händen können unterschiedliche Gegenstände erfüllt werden. Beim Fühlraten ist alles erlaubt, was im Haushalt zu finden ist. Vom Löffel bis zum Bleistift und dem Kamm. Schmeck- und Riechraten bieten sich ebenfalls an. Ist das auf dem Löffel Zucker oder Salz? Riecht es süß oder streng?

Eine andere Idee: Schattenraten. Vor eine Lichtquelle in einem abgedunkelten Raum werden Gegenstände gehalten. Anhand des Schattens kann erraten werden, was es ist.

Sport machen

Facebook-Nutzerin Vicky Bellmann macht jeden Morgen erst mal Sport mit einer Sport App (kann man auch ohne, aber sie sei da nicht so sportlich kreativ, räumt sie ein). "Das tut den Kindern und uns gut und die Tage sind tatsächlich entspannter", findet sie.

Kinder in Hausarbeit einbeziehen

Tiffany Paschulke schreibt uns: "Singen kommt immer gut an bei Kindern. Es beruhigt und stärkt das Gemeinschaftsgefühl, sowie Ballspiele. Kinder können in den Alltag und die damit verbundenen Aufgaben eingebunden werden. Lassen Sie Ihr Kind helfen", rät die Erzieherin. "Beim Putzen, Kochen und Organisieren. Kinder fühlen sich somit gebraucht und wichtig."

Sprachen erfinden

Damiano Sabatino hat gleich gnz viele Ideen: Rollenspiele schlägt er vor: "Eltern tauschen mit den Kids", er schlägt auch eine Modenschau vor oder "In einer anderen Sprache reden und wenn sie einfach nur erfunden ist".

Heim-Parcours

Kissen, Stühle, Seile dienen in diesem Spiel als Hindernisse. Auch Mamas und Papas können sich den Kleinen in den Weg stellen und den Parcours so noch ein bisschen kniffliger machen. Ältere Kinder bekommen Zusatzaufgaben, wie das balancieren einer Murmel auf einem Löffel während des Laufs. So bleiben alle in Bewegung.

Musikstunde auf Youtube

Die Sängerin und Komponistin Julia Miller-Lissner bietet jeden Tag gegen 18 Uhr eine Mit-mach-Musikstunde an. Auf ih-rem Kanal „Kindermusik vom Feinsten“ lädt sie Eltern und Kinder zu 30 Minuten Singen und Spielen ein. Vom Online-Gesangsunterricht für Ältere bis zur Singstunde ab null Jah-ren.

Kinder-Kammerkonzert

Noch mehr Musik - und mit diesem Vorschlag wird es richtig laut. Ihr Kind darf sich Töpfe, Pfannen, Schüssel und Löffel schnappen. Alle „Instrumente“ werden auf einem Teppich odereiner Matte ausgebreitet und aufgebaut. Dann kann das Konzert für die Eltern auch schon beginnen.

Die Katholische Familienbildungsstätte erweitert die Liste kontinuierlich und freut sich über noch mehr Tipps. Unter der E-Mail anton@bildungsforum-leverkusen.de oder per Facebook können Familien ihre Ideen einreichen und sie so mit anderen teilen. Auch wir freuen uns auf mehr Tipps bei Facebook!